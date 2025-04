Stasera in TV (martedì 15 aprile), i consigli di Libero Magazine: al via la serie Fuochi d'artificio Su Rai 1 debutta la fiction tratta dai romanzi di Andrea Bouchard, mentre Canale 5 continua con la messa in onda de Il Turco con Can Yaman.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

In questo martedì 15 aprile, su Rai 1 debutta Fuochi d’artificio, la serie diretta da Susanna Nicchiarelli e tratta dal romanzo omonimo di Andrea Bouchard, che parla della resistenza di alcuni giovanissimi partigiani nelle valli piemontesi durante gli anni del fascismo. Su Rai 2, invece, dopo la fine di Stasera tutto è possibile, ci sarà Enrico Brignano con il suo ironico e divertente show Ma diamoci del tu, in cui racconterà la sua vita con il suo inconfondibile stile. Continua su Canale 5 la serie ll Turco, con Can Yaman nei panni di un cavaliere ottomano, tra battaglie e colpi di scena. Infine, Rete 4 va in onda con un nuovo appuntamento di È sempre Cartabianca e su Rai 3 c’è Un giorno in pretura: in puntata il processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, e quello per la morte della giovane coppia di Lecce, Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche