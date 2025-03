Bianca Berlinguer, lite furiosa a È sempre Cartabianca e urla contro gli ospiti: cosa è successo La conduttrice ha letteralmente perso le staffe durante il dibattito infuocato tra Alessandro Orsini e Maria Elena Boschi: "Io chiedo rispetto".

Alessandro Orsini e Maria Elena Boschi sono riusciti a far perdere le staffe a Bianca Berlinguer. Ieri sera, martedì 18 marzo 2025, nel corso della consueta puntata con È sempre Cartabianca, il professore di Sociologia e la deputata di Italia Viva si sono confrontati in un acceso dibattito sul riarmo europeo. I toni del faccia a faccia, però, si sono talmente alzati che la conduttrice è dovuta intervenire più volte: i due si sono accusati a vicenda, in un botta e risposta che pareva non aver fine, se non fosse che Berlinguer a un certo punto è esplosa alzando la voce contro i suoi ospiti, intimando loro di tornare nei ranghi. "Basta! Basta! Io vi chiedo rispetto nei miei confronti", le parole dette cercando di placare gli animi di Orsini e Boschi, che non accennavano minimamente ad abbassare i toni.

Bianca Berlinguer sbotta contro Orsini e Boschi: "Chiedo rispetto"

In questi ultimi giorni, non è certo la prima volta che il prof Orsini viene invitato in Tv per parlare dello scenario bellico che si prospetta in Europa. Pochi giorni fa era da Formigli a Piazzapulita su La7, e poi sul Nove ad Accordi&Disaccordi, insieme a Italo Bocchino, con cui ha pesantemente discusso. Anche ieri sera a È sempre Cartabianca è successa una cosa simile con Maria Elena Boschi, anche lei ospite di Bianca Berlinguer. Il tema, ovviamente, era il riarmo dell’UE in previsione di una possibile guerra contro la Russia: "Il progetto di riarmare l’Europa è fallimentare, anche facendolo perderemo una guerra contro la Russia senza gli USA", la risposta di Orsini alla conduttrice.

Poi il sociologo è andato avanti, fino a quando a prendere la parola è stata Boschi: "Orsini dimentica un fatto, la Russia ha attaccato l’Ucraina". In men che non si dica i toni hanno cominciato ad alzarsi, dando vita a una rissa verbale che ha richiesto l’intervento di Berlinguer: "Lei vuole mettermi il bavaglio", sbotta Orsini. "Non accetto lezioni da lei, lei deve ascoltare", la replica della deputata. Un botta e risposta in crescendo a cui la conduttrice ha cercato di mettere un freno: "Basta! Basta! Io vi chiedo rispetto nei miei confronti". Ma niente. La giornalista si infuria, urla sotto le voci dei suoi ospiti e infine: "Adesso basta! Basta però Dio Santo. Se dovete farne una questione personale tra voi due chiudiamo il dibattito".

