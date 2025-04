Ascolti tv ieri 15 aprile: Can Yaman fa fiasco anche senza De Martino, Veronica Gentili domina e Liorni travolge Bonolis La nuova serie Fuochi d’Artificio vince con il 17% di share, flop Il Turco e Un Giorno In Pretura, serata super per Le Iene, bene Floris: tutti i dati Auditel

Si apre una nuova era per il martedì degli ascolti tv. Ieri martedì 15 aprile 2025, infatti, Stefano De Martino ha lasciato campo libero in prima serata dopo il finale di stagione di Stasera Tutto è possibile della scorsa settimana e si è aperta una nuova sfida. Ad approfittarne è stata Rai 1, dove la nuova serie Fuochi d’Artificio ha trionfato con il 17% di share, staccando Il Turco (11,3% di share su Canale 5). Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Fuochi d’Artificio e Il Turco

Dopo l’emozionante finale dell’undicesima edizione di Stasera Tutto è Possibile della scorsa settimana – come anticipato – l’uomo dei record Stefano De Martino si è sfilato dal martedì degli ascolti tv. Nella prima serata di ieri martedì 15 aprile 2025 è stata così Rai 1 a trionfare; in occasione dell’ormai prossimo 80esimo anniversario della Liberazione, infatti, è arrivato il debutto di Fuochi d’Artificio, che ha raggiunto il 17% di share. La prima puntata della nuova serie diretta da Susanna Nicchiarelli e tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard ha raccolto 2 milioni e 4mila spettatori. Su Canale 5, invece – dopo l’esordio al 10,9% di share dello scorso martedì – la nuova fiction Mediaset con Can Yaman e Greta Ferro Il Turco ha radunato 1 milione e 761mila spettatori, fermandosi all’11,3% di share.

Serata super per Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni, che su Italia 1 ha conquistato 1 milione e 666mila spettatori. La puntata di ieri (con il monologo sulla gravidanza di Alessandra Amoroso) ha toccato il 12,7% di share. Nella prima serata di Rai 2, invece, lo show di Enrico Brignano Ma… diamoci del tu! ha raccolto la pesante eredità di De Martino facendo segnare il 5,6% di share con 866mila spettatori sintonizzati.

Dopo il deludente debutto della scorsa settimana (2,4% di share e 488mila spettatori) è tornato in onda anche Un Giorno in Pretura, condotto da Roberta Petrelluzzi. Il secondo appuntamento (dedicato processo Diabolik e al caso dei fidanzati uccisi a Lecce) ha registrato il 2,7% di share, non andando oltre i 495mila spettatori.

Il martedì dei talk show continua a essere terreno di conquista per Giovanni Floris al timone di DiMartedì, che ieri ha superato ancora il milione e mezzo (1 milione e 589mila) di spettatori, confermandosi al 9,7% di share su La7. Su Rete 4, invece, È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer ha ottenuto un ascolto medio di 680mila spettatori, pari al 4,9% di share.

Su Tv8, infine, Dinner Club ha coinvolto 217mila spettatori, pari al 2% di share, mentre su Nove xXx ha totalizzato un a.m. di 225mila spettatori, pari a uno share dell’1,7%.

Ascolti, i numeri di ieri: dominio Rai 1 nel segno di De Martino e Liorni

Dopo il momentaneo "addio" alla prima serata, Stefano De Martino si può consolare con i numeri da sogno dell’access prime time di Rai 1, che con Affari Tuoi ieri ha raggiunto il 30% di share con 6 milioni e 237mila spettatori sintonizzati. Nella fascia preserale è stata ancora la prima rete a dominare, grazie addirittura al 28,7% di share de L’Eredità di Marco Liorni, che ieri ha intrattenuto 4 milioni e 188mila spettatori (con Avanti un altro! di Paolo Bonolis crollato al 18,7% e poco più di due milioni di spettatori).

