Il Turco, anticipazioni prima puntata: Can Yaman in fuga dal passato e l’incontro (sconvolgente) con Gloria Nel primo episodio della miniserie, l'ufficiale Balaban si rifugia a Moena dopo una lunga fuga. Ma il complotto di cui è stato vittima è molto più vicino del previsto.

Parte stasera, martedì 8 aprile 2025, su Canale 5, la miniserie con Can Yaman "Il Turco". Oltre all’attore, protagonista anche Greta Ferro nel ruolo di Gloria, che aiuterà il personaggio di Can dopo una fuga pericolosa e rocambolesca. In questo primo episodio, l’ufficiale turco Hasan Balaban, ingiustamente accusato della morte dei suoi uomini, si rifugerà a Moena. Finendo però molto più vicino al pericolo di quanto non immaginasse. Ecco i dettagli e tutte le anticipazioni della puntata.

Il Turco, anticipazioni della prima puntata (8 aprile 2025)

Debutta questa sera "Il Turco", serie attesissima con protagonista il sex symbol Can Yaman. Nella puntata di oggi, seguiremo da vicino le vicende dell’ufficiale in fuga Hasan Balaban, che dopo essere stato accusato della morte dei suoi uomini farà di tutto per far perdere le sue tracce. Arrivato nel villaggio di Moena, Balaban verrà soccorso da Gloria, una donna emarginata ma pronta a dargli una mano.

A questo punto, l’ufficiale Hasan verrà curato (nonostante iniziali diffidenze) dalla gentile Gloria, ma avrà presto una brutta sorpresa. Infatti scoprirà che dietro il complotto, scatenato ai suoi danni, potrebbe nascondersi il fratello Marco, ora sotto falso nome e potente signore di Moena. Nel corso dell’episodio, Marco otterrà sempre più potere all’interno della comunità, e chiederà la mano di Diana, una donna che continua la relazione con lui andando contro al volere del padre.

Il turco, quante puntate sono e quando finisce

La miniserie Il Turco, primo ruolo in lingua inglese per Can Yaman, avrà un numero limitato di episodi e sarà trasmessa interamente su Canale 5. Dopo la prima puntata di stasera, ci sarà un secondo e ultimo appuntamento in onda martedì 15 aprile 2025, sempre in prima serata.

La scelta di una formula breve permetterà alla storia di mantenere un ritmo incalzante e cinematografico, con scene d’azione grandiose e un’ambientazione storica che riporterà gli spettatori nel lontanissimo 1683.

Ogni episodio durerà circa 100 minuti, in linea con quello che accade oggi nelle grandi produzioni televisive internazionali. Oltre al protagonista Can Yaman, che vestirà i panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban, in fuga durante l’assedio di Vienna, il cast de "Il Turco" comprenderà: Greta Ferro (Gloria), Will Kemp (Marco Benedetti di Vicenza), Kieran O’Reilly (attore di "Vikings"), David Nykl (già visto in "Stargate: Atlantis"), Slavko Sobin (attore in "Django" e "Kaos") e Magnus Samuelsson ("The Last Kingdom").

Quando e dove vedere la prima puntata de Il Turco

La prima puntata della miniserie Il Turco, con protagonista Can Yaman, andrà in onda questa sera, martedì 8 aprile, dalle ore 21.20 circa su Canale 5. Le puntate de "Il Turco" possono essere viste, come sempre, anche in contemporanea streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, o a seguire in modalità on demand.

