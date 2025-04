Stasera in TV (lunedì 14 aprile), i consigli di Libero Magazine: Alberto Angela ci porta a Londra Nuova puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta, mentre su Canale 5 c'è la seconda diretta con il reality The Couple.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Tra i migliori programmi da non perdere questa sera, lunedì 14 aprile, c’è sicuramente il nuovo appuntamento con Alberto Angela e il suo Ulisse – Il piacere della scoperta. Dopo lo straordinario viaggio nella vita di Van Gogh, la scorsa settimana, questa volta il divulgatore scientifico ci porterà alla scoperta di Londra, con scorci inediti e nuove prospettive della città cosmopolita. Rai 2, invece, torna con Alessia Marcuzzi e il suo divertente talk Obbligo o Verità, mentre Canale 5 manda in onda il secondo appuntamento con The Couple. Il reality ha già sollevato parecchie critiche sui social e si attende di sapere l’esito delle nomination che vedono a rischio eliminazione la coppia formata da Danilo e Fabrizio Mileto. Infine, su Rai 3 torna Giletti con Lo stato delle cose e su Rete 4 Nicola Porro con Quarta Repubblica. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

