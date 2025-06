Noos - L’avventura della conoscenza, dopo il flop Alberto Angela ci riprova con Jovanotti Il divulgatore scientifico torna su Rai 1 con una nuova stagione e tanti ospiti pronti a fare il pieno di share: cosa vedremo.

Dopo il brutto flop, con relativa sospensione del programma nel 2024, Alberto Angela torna con Noos – L’avventura della conoscenza. Questa sera, lunedì 23 giugno 2025, il divulgatore scientifico si riprende la scena, e speriamo anche lo share, con la nuova stagione della trasmissione e per farlo apre la prima puntata con un ospite d’eccezione, Jovanotti. La presenta del cantante potrebbe essere decisamente un buon inizio dopo gli esiti disastrosi della scorsa edizione in cui ha registrato ascolti deludenti, culminando in una sospensione forzata a causa della concorrenza spietata di Temptation Island su Canale 5. Ora, dopo il successo di Ulisse, e l’assenza momentanea di reality forti nelle reti Mediaset, Albero Angela potrebbe tornare sulla cresta dell’onda e conquistare ancora una volta il pubblico. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera di Noos – L’avventura della conoscenza.

Noos – L’avventura della conoscenza, anticipazioni e ospiti 23 giugno 2025

Sarà Jovanotti il primo ospite della nuova stagione Noos – L’avventura della conoscenza. Alberto Angela torna infatti stasera su Rai 1 in compagnia dell’artista con cui farà un viaggio nel suo percorso umano e musicale tra arte, scienza e grandi viaggi esplorativi. Spazio poi a un volto storico della trasmissione, il filosofo della scienza Telmo Pievani che commenterà la traccia dell’ultima prova di maturità che è stata tratta da un suo testo.

Nello studio immersivo di Noos anche Emmanuele Jannini, professore di Endocrinologia, Andrologia e Sessuologia Medica all’università di Roma Tor Vergata, che affronterà il tema dell’innamoramento e i cambiamenti nel corpo umano quando quando si è attratti da un’altra persona. Dall’amore all’obesità, invece con Paolo Sbraccia, Ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Roma a Tor Vergata, che approfondirà gli effetti della semaglutide, il farmaco per il diabete utilizzato anche per far perdere peso.

Infine, l’esperto di scenari internazionali Dario Fabbri aiuterà a capire il mondo attraverso la geopolitica, lo scrittore Carlo Lucarelli parlerà dei suoi racconti, la nutrizionista Elisabetta Bernardi spiegherà quali sono le regole di una sana alimentazione, mentre il climatologo Gian Maria Sannino parlerà del crescente fenomeno degli incendi boschivi e del legame con il cambiamento climatico. In ultimo, l’astrofisica Edwige Pezzulli porterà il pubblico alla scoperta dell’universo.

