Quando si tratta di raccontare qualcosa, lui è il maestro (degno erede di suo padre). Stiamo parlando di Alberto Angela, che con il suo Ulisse – Il Piacere Della Scoperta, ha registrato ascolti record, facendo il pieno di share, e intrattenendo oltre tre milioni di telespettatori. Anche il pubblico sui social esprime grande entusiasmo per i racconti appassionati del divulgatore scientifico, con centinaia di commenti positivi a ogni puntata. E stasera, lunedì 2 giugno, non potete perdervi il nuovo appuntamento proprio con lo Speciale Ulisse, intitolato Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo. Come potete dedurre, a 80 anni da questo tragico evento, Alberto Angela ripercorrerà tutte le tappe fondamentali. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

Anticipazioni Ulisse: Hiroshima e Nagasaki. Cosa vedremo stasera (2 giugno 2025)

Nuova puntata di Ulisse, stasera, lunedì 2 giugno 2025, su Rai 1 con Alberto Angela. La puntata ricostruisce i momenti salienti di uno degli episodi che ha segnato la storia: il lancio delle bombe atomiche. Si parte dal Progetto Manhattan, sino ad arrivare alle scelte politiche e militari che culminarono con il lancio delle bombe atomiche sul Giappone. Un’attenzione particolare verrà data alle figure di scienziati come J. Robert Oppenheimer ed Enrico Fermi. A tal proposito, infatti, ci sarà una tappa al laboratorio di via Panisperna a Roma, dove Fermi condusse i suoi esperimenti pionieristici.

Alberto Angela proseguirà il suo racconto in Giappone, in particolare nei luoghi simbolo delle esplosioni nucleari. Proprio a Hiroshima grazie a dei filmati e alle testimonianze dirette dei sopravvissuti, saranno mostrati il ​​Genbaku Dome e il Museo della Pace. A Nagasaki, invece, sarà raccontata la devastazione del 9 agosto 1945. Nel corso della puntata, spazio anche alle testimonianze degli hibakusha, i sopravvissuti, tra cui Terumi Tanaka, rappresentante della Nihon Hidankyo, associazione premiata con il Nobel per la Pace nel 2024 per il suo impegno contro le armi nucleari e per la conservazione della memoria storica.

Dove vedere Ulisse – Il Piacere Della Scoperta, in tv e in streaming

Se stasera, lunedì 2 giugno 2025, non volete uscire ma desiderate trascorrere una serata piacevole, all’insegna della conoscenza, allora non dovete fare altro che sintonizzarvi su Rai 1 alle 21:30. Il motivo? Be’, Alberto Angela è pronto a incantare nuovamente i milioni di telespettatori che lo seguono con grandissimo interesse e lo farà con lo Speciale Ulisse – Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo, che sfiderà la terza puntata del concerto de Il Volo su Canale 5. Se desiderate seguire l’appuntamento in streaming, potrete semplicemente collegarvi sulla piattaforma RaiPlay.

