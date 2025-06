'Noos', Alberto Angela riparte dopo boom di share e polemiche: cosa vedremo stasera Dopo l'esordio con Jovanotti, stasera 30 giugno Rai 1 trasmette la seconda puntata di “Noos - L’avventura della conoscenza”: ecco anticipazioni e ospiti

Dopo un esordio seguito da oltre 2,3 milioni di spettatori e un ottimo 15,4% di share, "Noos – L’avventura della conoscenza" si prepara al secondo appuntamento con una puntata che spazia dall’antica Pompei all’Intelligenza Artificiale, passando per il tema controverso della medicina estetica. Un mix di divulgazione e attualità, nel solco della formula che ha fatto discutere in occasione del debutto della scorsa settimana: se da un lato il programma ha raccolto consensi per la indiscutibile bravura di Alberto Angela, dall’altro l’intervista un po’ troppo ‘pop’ a Jovanotti ha sollevato qualche perplessità tra i fan più affezionati al format rigorosamente scientifico del programma. Ecco cosa vedremo nella seconda puntata in onda stasera, lunedì 30 giugno 2025.

Anticipazioni Noos stasera 30 giugno: seconda puntata tra Pompei, medicina estetica e IA

La seconda puntata di "Noos 2025", in onda oggi in prima serata su Rai 1, si apre con un viaggio nel cuore dell’archeologia. Alberto Angela ci porta a Civita Giuliana, un sito poco distante dalle antiche mura di Pompei, dove gli scavi stanno riportando alla luce una grande villa romana con reperti straordinari: calchi di cavalli, un carro cerimoniale e testimonianze uniche della vita quotidiana dell’epoca. Un percorso che prosegue nell’Antiquarium di Boscoreale, dove sono conservati alcuni dei ritrovamenti più toccanti, come i calchi di due vittime dell’eruzione.

Il focus della puntata si sposterà poi sulla medicina estetica, un fenomeno sempre più diffuso anche tra i giovanissimi. Rinoplastiche, filler, lifting: la ricerca della perfezione passa spesso per il bisturi, ma scegliere con superficialità può avere gravi conseguenze. A parlarne, un esperto del settore e un noto psicoanalista per analizzare il fenomeno da due punti di vista: medico e psicologico.

Spazio infine all’Intelligenza Artificiale e alle sue frontiere in ambito sanitario. Le nuove tecnologie, sempre più centrali nella diagnostica precoce, saranno il punto di partenza per riflettere sulle implicazioni dell’IA in medicina, tra opportunità e interrogativi etici.

Noos – L’avventura della conoscenza: gli ospiti di Alberto Angela

Il racconto di Noos stasera sarà arricchito dalla presenza di numerosi ospiti che parteciperanno alla puntata al fianco di Alberto Angela. Il Dottor Emanuele Bartoletti, direttore del Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica all’Isola Tiberina di Roma, illustrerà rischi e responsabilità legati agli interventi estetici. A seguire, Massimo Recalcati, psicoanalista e scrittore, affronterà il tema delle insicurezze che alimentano l’ossessione per il corpo perfetto.

Per il capitolo dedicato all’Intelligenza Artificiale, interverrà Roberto Cingolani, ex ministro e attuale amministratore delegato di Leonardo, una delle principali aziende internazionali nel settore della difesa e delle tecnologie avanzate. Tra gli altri volti della puntata anche il divulgatore Massimo Polidoro, chiamato a smontare le bufale più diffuse in rete; l’astrofisica Edwige Pezzulli; l’analista Dario Fabbri e lo scrittore Carlo Lucarelli, che guideranno il pubblico tra attualità, geopolitica e misteri scientifici.

Quando vederlo stasera in tv e quante puntate sono

Il secondo appuntamento con "Noos – L’avventura della conoscenza" è fissato per lunedì 30 giugno alle 21.25 su Rai 1. Il programma sarà disponibile in streaming (live e on-demand) sul portale Raiplay. Questo il calendario dell’edizione 2025 della trasmissione:

Prima puntata: 30 giugno 2025;

Seconda puntata: 7 luglio 2025;

Terza puntata: 14 luglio 2025;

Quarta puntata: 21 luglio 2025;

Quinta puntata: 28 luglio 2025

