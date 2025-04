Concerto Primo Maggio 2025, il cast è ufficiale: da Gabry Ponte a Lucio Corsi, chi ci sarà Sono stati da poco annunciati i primi nomi degli artisti che prenderanno parte al Concerto per la Festa dei lavoratori del primo maggio a Roma.

Fonte: IPA

Sono stati ufficializzati i primi nomi che prenderanno parte al Concerto del Primo Maggio. Alla conduzione vengono confermati Ermal Meta, Noemi e Big Mama a cui quest’anno si aggiunge Vincenzo Schettini, il professore di fisica più famoso del web e della televisione. L’evento è come sempre promosso dai sindacati CGIL, CISL e UIL per celebrare la Festa del Lavoro. Scopriamo quindi i primi nomi confermati degli artisti che si esibiranno sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano.

I cantanti confermati del Concerto del Primo Maggio

I primi cantanti che si alterneranno al Concertone del Primo Maggio saranno Alfa, Anna Castiglia, Bambole Di Pezza e Brunori Sas. Poi ancora: Centomilacarie, Franco126, Gabry Ponte, Gaia, Giorgio Poi, I Benvegnù e Joan Thiele. Quest’ultima ha vinto un David di Donatello per la migliore canzone originale e anche un Nastro d’Argento sempre per la miglior canzone originale Proiettili (ti mangio il cuore), colonna sonora del film Ti mangio il cuore. Il brano è interpretato in duetto con Elodie che fa parte del cast del film diretto da Pippo Mezzapesa. Tra i nomi confermati ci sono anche: Legno & Gio Evan, Lucio Corsi, Mondo Marcio e Shablo. Insomma un mix di generi tra i vari artisti già annunciati e inoltre ci saranno anche delle guest star. Massimo Bonelli, direttore artistico del Concerto del Primo Maggio ha dichiarato che i testi torneranno a essere importanti durante quest’edizione dell’evento perché: "le parole contano, i testi diventano centrali e raccontano generazioni in continua trasformazione". Inoltre lo stesso Bonelli ha spiegato: "I nomi restituiscono lo spirito con cui stiamo costruendo il cast artistico del Concertone 2025: uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock in un unico abbraccio musicale corale. La lineup di quest’anno – conclude il direttore artistico del Concertone del Primo Maggio – sarà eterogenea ma coerente, pensata per raccontare, attraverso la musica, la complessità, le contraddizioni e la bellezza del nostro tempo".

Dove vedere il Concertone del 1° Maggio

Per chi non potrà assistere dal vivo al concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni in Laterano Rai 3 come ogni anno trasmetterà l’evento a partire dalle 15:15 fino alle 00:15. Ci sarà un’ora di pausa, dalle 19 alle 20 per consentire la messa in onda delle edizioni dei telegiornali. Rai Radio 2 seguirà il concerto con backstage, nuovi contenuti e tante sorprese. Inoltre sarà possibile ascoltare l’evento anche su RaiPlay e Radio Italia.

