Tim Summer Hits 2025, Conti e Delogu chiudono il party musicale di Rai 1: scaletta, ospiti, chi canta stasera Rivedremo Carlo Conti, Andrea Delogu e Carolina Di Domenico alla conduzione di quest'ultima puntata speciale best of. Tanti artisti, grandi hit e leggerezza.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Si chiude stasera, venerdì 11 luglio, l’avventura di Tim Summer Hits 2025 con l’episodio speciale Best Of. Un ultimo giro di giostra per salutare questa edizione, fatta di musica, piazze piene, volti noti e brani che ci accompagneranno per il resto della stagione estiva. La serata, registrata nelle settimane scorse a Roma, va in onda alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio2, con tutti i contenuti anche su RaiPlay.

Tim Summer Hits 2025, anticipazioni e scaletta serata best of (stasera 11 luglio)

La puntata di stasera raccoglie le esibizioni più riuscite e applaudite dell’intera edizione, con una scaletta che mette insieme artisti amatissimi, tormentoni già in vetta alle classifiche e momenti che hanno fatto ballare, cantare e anche un po’ emozionare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul palco rivedremo alcuni tra i nomi più forti dell’attuale panorama musicale italiano: Achille Lauro, Alfa, Annalisa, Boomdabash e Loredana Bertè, Fedez e Clara, Ghali, Gigi D’Alessio, Negramaro, Tananai, The Kolors, solo per citarne alcuni. Accanto a loro anche giovani in forte ascesa come Mida, Petit, Vale Lp, Lil Jolie, oltre a personaggi amatissimi come Lorella Cuccarini, Cristiano Malgioglio, Rkomi, Rocco Hunt, Francesca Michielin e Francesco Gabbani.

Carlo Conti e Andrea Delogu: tra successi e progetti futuri

A fare da filo conduttore tra una performance e l’altra ci sono, come per tutta l’edizione, Carlo Conti e Andrea Delogu, ormai coppia collaudata e ben riconoscibile dal pubblico. Il loro modo di alternarsi sul palco ha dato ritmo alle varie puntate, contribuendo a tenere alta l’attenzione anche nei momenti più tranquilli. Un’accoppiata che continua a vincere dopo ormai diversi esperimenti, e che potremmo forse rivedere presto anche a Sanremo 2026, dove Carlo Conti è stato già riconfermato Direttore artistico, e potrebbe ripetere l’esperienza facendosi accompagnare dalla speaker e DJ. Nel backstage invece ritroviamo Carolina Di Domenico, che anche in questo best of firma la parte più fresca e informale della serata, con clip, contenuti esclusivi e chiacchiere al volo con i cantanti tra un’esibizione e l’altra.

Un progetto pensato per tutti i canali

Anche quest’anno, Tim Summer Hits è stato un evento costruito per andare oltre la TV. Una macchina produttiva pensata per vivere su più fronti, dal palco fisico di Piazza del Popolo agli spazi digitali e social, dove TIM ha sviluppato una presenza importante, tra contenuti, interazioni e iniziative dal vivo. Il risultato è stato un racconto musicale corale, capace di arrivare ovunque: in radio, sul web, sui social, e anche nei negozi TIM con eventi e attivazioni speciali. Con ascolti eccezionali per ognuna delle precedenti quattro serate, si è confermato anche un appuntamento estivo immancabile per il pubblico italiano. La puntata di stasera non è solo un riassunto, ma un’occasione per rivedere il meglio, godendosi spezzoni di ogni appuntamento andato in onda.

Potrebbe interessarti anche