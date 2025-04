Elodie fa una terribile figuraccia, la frase inopportuna ad un party: “Adesso prendo il telefono e lo spacco” La cantante racconta la sua più grande figuraccia in pubblico e il web si divide tra chi la giustifica e chi la critica. Ecco cosa ha rivelato Elodie.

Capita a tutti di perdere il controllo, ma quando sei un personaggio pubblico e ogni tua parola può fare il giro del web in pochi minuti, le conseguenze possono essere imprevedibili. Elodie, artista amatissima dal pubblico italiano e voce della hit sanremese Dimenticarsi alle Sette, ha deciso di raccontare con estrema sincerità quello che, a suo dire, è stato il momento più imbarazzante della sua carriera. E lo ha fatto durante un’intervista radiofonica a Radio Norba, senza filtri, con quella schiettezza che la contraddistingue da sempre.

La figuraccia di Elodie

Il fatto risale a qualche tempo fa, durante un party organizzato dopo la presentazione di un film. Elodie stava conversando in modo tranquillo con una figura molto nota del mondo dello spettacolo, quando ha notato – a poca distanza – un ragazzo che, senza dire nulla, stava riprendendo la scena con il suo telefono. Infastidita dal gesto dello sconosciuto, la cantante ha sbottato con il suo interlocutore: "Adesso prendo il telefono di quello e lo spacco", ha detto, rivolta proprio al suo interlocutore, senza sapere chi fosse davvero quel giovane con lo smartphone. Come ha poi spiegato lei stessa, essere fotografata o filmata senza preavviso la mette profondamente a disagio. "Mi sento strana, non so come comportarmi", ha detto. Ma la situazione ha preso una piega inaspettata quando, poco dopo, il personaggio famoso è andato dal ragazzo, gli ha detto qualcosa e lui ha rimesso via il telefono.

la risposta della persona famosa

Al ritorno del super Vip, la persona le ha rivelato: "È mio fratello". "In quel momento volevo sparire. Gli ho chiesto scusa, ero sinceramente mortificata", ha raccontato Elodie, visibilmente ancora colpita dal ricordo. E ha aggiunto: "Non ho più parlato con quella persona. La stimo moltissimo, ma temo di aver superato il limite. Non so se ha apprezzato la mia sincerità, ma so di non essere stata carina. E ormai… Non posso più tornare indietro". Una frase detta di getto, risultato di un’emozione spontanea, è bastata a compromettere un rapporto che forse poteva diventare un’amicizia. Ma Elodie non cerca giustificazioni e con ironia si addossa tutte le colpe, facendo un mea culpa. Chissà che il vip in questione non si rilegga in queste parole e decida di contattarla per comunicarle che è tutto a posto.

I fan sono divisi: spontanea o impulsiva?

Sui social la confessione di Elodie ha fatto discutere, in gran parte per la gaffe, ma anche per i modi della cantante, spesso oggetto di attenzioni e analisi eccessive. Il racconto ha scatenato reazioni contrastanti. Da un lato c’è chi apprezza il coraggio della cantante nel condividere senza filtri una sua debolezza, trovandola umana, vera, vicina a chi ogni tanto sbaglia. Dall’altro, qualcuno le rimprovera un eccesso di impulsività, ricordandole che essere una figura pubblica comporta anche la capacità di mantenere la calma in ogni situazione. Ma, al di là delle opinioni, una cosa è certa: Elodie ha dimostrato ancora una volta di non voler nascondere nulla, e di essere sempre serena e fedele a se stessa.

