Chiara Ferragni, choc agli internazionali di tennis con un misterioso accompagnatore (mentre evita Achille Lauro) Tra match e gossip, l’imprenditrice digitale illumina il Foro Italico accanto a un volto amico, mentre l’ombra di Achille Lauro riaccende vecchi voci.

Chiara Ferragni si è fatta notare ancora una volta, e non solo per il look o per la sua energia, ma per novità legate al gossip. Agli Internazionali d’Italia 2025, precisamente nella semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, l’influencer era seduta in prima fila, sorridente, rilassata, ma soprattutto non in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. E questo, inevitabilmente, ha acceso i riflettori.

Ferragni: l’assenza di Tronchetti Provera e il nuovo accompagnatore

Accanto a lei è stato inquadrato Angelo Tropea, amico storico ed ex collaboratore, oggi direttore marketing di un noto hotel romano. Camicia rosa, occhiali da sole e un fare familiare. Nessun atteggiamento ambiguo, solo la naturalezza di due persone che si conoscono da anni. Ma per chi osserva con attenzione, quella presenza al suo fianco ha avuto il sapore della conferma definitiva: la storia con Tronchetti Provera è finita. E non proprio nel modo più sereno, a quanto pare. Secondo indiscrezioni recenti, l’imprenditrice sarebbe parecchio contrariata per come la storia con Tronchetti Provera è arrivata ai titoli di coda, complice – dicono – la troppa visibilità della coppia e qualche tensione di troppo con l’entourage del manager Pirelli. Nessuna dichiarazione ufficiale chiaramente, solo il classico silenzio social.

Achille Lauro e Chiara Ferragni: la coincidenza che sorprende i fan

Nel pomeriggio è arrivato anche Achille Lauro, ospite speciale dell’evento, atteso per un’esibizione musicale prima del match tra Sinner e Paul. Nessun contatto diretto con Ferragni, eppure la loro presenza nello stesso luogo ha fatto riemergere le voci del loro presunto flirt mai confermato, scatenando la fantasia di centinaia di fan. Coincidenza? Sicuramente. Ma chi segue da vicino il mondo dello spettacolo, sa bene che talvolta dietro apparenti coincidenza capita si nasconda altro. Ad ogni modo in duo non sono stati visti interagire, nonostante abbiano stretto alcuni rapporti dopo la collaborazione dell’ex di lei con il cantante.

Le frecciatine social a Chiara Ferragni e l gossip che impazza

Prima di sedersi in tribuna, Ferragni aveva scritto su Instagram: "Ciao Roma, prontissima per gli Internazionali di tennis". Una frase semplice, rilanciata con ironia da Rai 1 che l’ha definita: "Tifosa numero uno". Sui social, però, non sono mancate le frecciatine: "Tenetela lontana da Jannik, porta sfiga", ha scritto qualcuno su X. E ancora: "Che ci fa la Ferragni in tribuna? Manco paga". Ma intanto lei si godeva giustamente l’esperienza, scattava selfie con i fan, applaudiva i colpi di Musetti e si mostrava più sorridente che mai. Chi sperava in dichiarazioni o gesti eclatanti è rimasto deluso. Chiara ha scelto la strada del basso profilo: solo la sua presenza. E chissà che nei prossimi giorni, magari con qualche storia Instagram ben piazzata, non arrivino indizi più chiari su cosa stia accadendo nella sua vita privata. Quello che è certo è che agli Internazionali, Ferragni ha mandato un messaggio chiaro: non si nasconde, ma comunque non si lascia travolgere dalle notizie e dalle pressioni.

