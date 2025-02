Chiara Ferragni, scatta il ‘blitz’ social (clamoroso) della famiglia Tronchetti: “Video cancellati. Sono furiosi” Stando a recenti indiscrezioni, i familiari di Giovanni non avrebbero gradito alcune dichiarazioni pubbliche dell'influencer. Da cui il veto sulle clip social. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Acque agitate in casa Ferragni. Soltanto ieri, l’influencer aveva fatto notizia per le parole al miele sul nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera. Ma oggi è un altro giorno, e le indiscrezioni che si rincorrono sono pessime. Sembra infatti che la (facoltosa) famiglia di lui, furiosa per la ‘pubblicità’ non richiesta, abbia imposto a Chiara di eliminare dai social ogni riferimento video al fidanzato. Insomma, tabula rasa di tutto ciò che potrebbe collegare gli eredi di Casa Pirelli al brand Ferragni. E le motivazioni, a pensarci bene, non sono poi così difficili da capire. Scopriamo i dettagli qui sotto.

Chiara Ferragni, il veto clamoroso dei Tronchetti Provera

Chiara Ferragni ha trascorso l’ultimo weekend in Spagna, ospite dei Goya Award di Granada. E come sapranno i ben informati, ne ha approfittato per parlare pubblicamente (per la prima volta) del suo nuovo amore. Non ha citato esplicitamente il nome di Giovanni Tronchetti Provera, ma le sue dichiarazioni sono bastate e avanzate. "Sono in una relazione", ha ammesso l’influencer, "sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno, spero che continueremo così".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma i guai sono arrivati quasi subito. La famiglia Tronchetti Provera, infatti, avrebbe preso malissimo le ultime mosse di Chiara. Ce lo racconta l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, con dovizia di particolari sui social. Secondo lui, la madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, avrebbe detto "chiaro e tondo" che "questa relazione non s’ha da fare". Una questione non personale, ma squisitamente comunicativa, legata al desiderio di riservatezza della facoltosa famiglia di industriali. E non è tutto.

Dopo le dichiarazioni della Ferragni in Spagna, aggiunge Parpiglia, "la famiglia Pirelli è ancora più furiosa, tanto che ha fatto cancellare dal web ogni video UFFICIALE DELL’EVENTO O TAGLIARE ALCUNE PARTI che contenessero quella dichiarazione. Digitare per credere…". Si tratta insomma di una bocciatura pesantissima per la nuova fiamma di Giovanni. Che per forza di cose – lo impone la natura del suo lavoro di influencer – deve e dovrà continuare a rendere pubbliche anche porzioni della sua vita privata. Ma a questo punto il veto dei Tronchetti Provera potrebbe aprire una crisi vera.

É ovvio (se Parpiglia dice il vero) che agli industriali Pirelli non piace affatto l’idea di essere associati pubblicamente al nome di Chiara Ferragni. E a maggior ragione adesso, dopo le vicende del Pandoro Gate e compagnia bella. Quindi resta da vedere se Giovanni avrà la forza di opporsi alla sua stessa famiglia. Una mossa decisamente non scontata.

Potrebbe interessarti anche