Chiara Ferragni, pace fatta con Tronchetti Provera e lacrime: il retroscena sulla crisi Dopo le voci insistenti sulla possibile rottura tra l’influencer e l’imprenditore, pare che la crisi sia ufficialmente rientrata: ecco tutti i dettagli.

Negli ultimi giorni si erano fatte molto insistenti le voci su una possibile rottura tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, con tanto di rumors sulle presunte reazioni felici della famiglia dell’imprenditore, che non avrebbe mai visto l’influencer di buon occhio. Nonostante i diretti interessati non abbiano confermato o smentito le tante voci sul loro conto, da quanto rivelato dal settimanale Chi, pare che tra i due vi sia stata veramente una forte crisi, e che quest’ultima sia però stata superata dopo un chiarimento con tanto di lacrime e pranzo domenicale di riappacificazione: scopriamo tutti i dettagli.

Ferragni e Tronchetti Provera, crisi superata tra lacrime e chiarimenti

I tanti fan di Chiara Ferragni saranno felici di sapere che, dopo le tante voci circolate in merito al periodo di crisi e all’ipotetica rottura, tra lei e il compagno Giovanni è tornato ufficialmente il sereno. Meno felice sarà forse la famiglia dell’imprenditore (ma questa è un’altra storia). Ad ogni modo, pare che qualcosa tra i due sia effettivamente successo e che la riappacificazione sia arrivata con scene degne di un film.

A raccontare i dettagli di quanto accaduto ci ha pensato il noto settimanale Chi, nel numero del magazine disponibile in edicola da domani. Tra le pagine sono state infatti pubblicate le immagini inedite di Tronchetti Provera a Portofino con i suoi figli ma senza la compagna Chiara. "Incollato al telefono per chiarire la situazione", affermerebbero le anticipazioni di Chi. Al contempo, Chiara sarebbe invece stata avvistata con la sorella Francesca, i figli e alcune amiche presso l’agriturismo Ferdy, in provincia di Bergamo. "Piange, controlla il telefono, e viene consolata dalle persone che ha intorno. Prova che una rottura c’è stata, ma la frattura, per fortuna, si è ricomposta nel giro di poche ore", aggiunge il servizio online del magazine a proposito dell’influencer. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: i motivi della crisi

I motivi che potrebbero aver portato Chiara e Giovanni ad allontanarsi momentaneamente potrebbero derivare dalle problematiche evidenziate già nel corso dei mesi precedenti. Tra queste la forte esposizione mediatica di Chiara incompatibile con la riservatezza della famiglia Pirelli, i tanti e forti timori della stessa famiglia di lui, il passato dell’influencer costellato da personaggi particolari e magagne giudiziarie, e così via. Tutte motivazioni che potrebbero aver portato la coppia a scoppiare. Nonostante questo, pare che Chiara e Giovanni siano comunque riusciti a ritrovare armonia ed equilibrio facendo rientrare la crisi.

