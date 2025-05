Chiara Ferragni, doccia gelata da Tronchetti Provera: lui torna dalla ex moglie. Un bacio li incastra La storia tra l'imprenditrice digitale e il rampollo di casa Pirelli sembra essere definitivamente finita: lui è stato paparazzato con la sua ex moglie.

Giovanni Tronchetti Provera sarebbe tornato con la sua ex, Nicole Moellhaunsen, la madre dei suoi tre figli. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre erano a Portofino. Dopo la fine della relazione con Chiara Ferragni quindi il noto manager del gruppo Pirelli è tornato tra le braccia della sua ex moglie.

L’incontro e il bacio a Portofino tra Giovanni Tronchetti Provera e l’ex moglie

Nicole Moellhausen, la donna che gli aveva spezzato il cuore e madre dei suoi tre figli, è tornata nella vita di Giovanni Tronchetti Provera. Il rampollo di casa Pirelli così mette la parola fine definitivamente alla storia con Chiara Ferragni come si vede nelle foto di Chi che mostrano i due ex coniugi in atteggiamenti intimi e complici. Il manager è andato venerdì con i figli a Portofino e poi si è diretto in piazzetta a prendere l’aperitivo con la sua ex moglie e un gruppo di amiche. È arrivato il padre Marco che ha salutato con affetto Nicole, come se non fosse mai uscita dalla loro famiglia. Poi, scrive il magazine: "Il giorno dopo di nuovo, Giovanni e Nicole si ritrovano in piazzetta, per caso, a fare colazione. Poi lui va a fare un giro in barca, lo stesso fa suo padre, single da poco, e lo stesso fa Nicole con le amiche. Tutti in direzione San Fruttuoso. Ma l’apice si raggiunge domenica, a Paraggi. Giovanni è in spiaggia con i figli, e incontra Nicole con le amiche". Successivamente Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhausen vengono lasciati soli: parlano e si chiariscono per poi salutarsi con un bacio che sembra suggellare qualcosa di bello, un amore ritrovato. Anche la famiglia Tronchetti Provera approva, come sempre, Nicole mentre con Chiara Ferragni avevano mostrato più di una resistenza nell’accettare che stesse insieme a Giovanni.

Chi è Nicole Moellhausen

Nicole Moellhausen ha origini tedesche e insieme al marito si sono sposati nel 2016 quando lei era in attesa del loro primogenito. La cerimonia ha avuto luogo in Messico su una spiaggia dorata sotto un arco di bambù, come nelle favole. Moellhausen fa parte anche lei del mondo dell’imprenditoria. La separazione tra i due è avvenuta nel 2023 per volere dell’imprenditrice tedesca con il suo ex che ne ha molto sofferto. Forse non l’aveva dimenticata del tutto visto che adesso, a quanto pare, è pronto a concedere un’altra possibilità alla loro unione per ricostruire una famiglia creata con tanto amore.

