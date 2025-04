Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, aria di rottura: cosa sta succedendo davvero Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbero arrivati ai titoli di coda secondo gli ultimi rumors milanesi. La famiglia di lui e gli amici in festa.

Sembrava che Chiara Ferragni avesse ritrovato una certa serenità accanto a Giovanni Tronchetti Provera, ma le voci che circolano negli ambienti milanesi suggeriscono tutt’altro. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la relazione tra l’imprenditore e l’influencer sarebbe già giunta al termine. Un gossip che, se confermato, metterebbe fine a una delle storie più discusse – e allo stesso tempo più riservate – dell’ultimo periodo. Ma a sorprendere, più del presunto addio, sarebbero le reazioni tutt’altro che dispiaciute da parte del giro di amici e parenti del rampollo della dinastia Pirelli.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati? Gli amici di lui esultano

Le prime voci su una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera arrivano dalla giornalista Grazia Sambruna, che ha raccolto confidenze da fonti vicine all’entourage dell’imprenditore. Secondo quanto riportato, più di una persona vicina a Tronchetti avrebbe confermato la rottura, commentandola addirittura con entusiasmo: "Continuano a scrivermi che si è lasciato con Chiara. Ed esultano pure!", ha fatto sapere Sambruna. Parole che fanno riflettere sul clima che si respirerebbe attorno alla coppia, fino a poco tempo fa ritratta in atteggiamenti affettuosi da paparazzi e settimanali.

Eppure, nonostante i baci rubati dai fotografi e le apparizioni insieme – come quella al concerto di Jovanotti – qualcosa sembrerebbe essersi incrinato. Dopo mesi di frequentazione tenuta lontana dai riflettori, forse anche per scelta dello stesso Tronchetti e della sua famiglia, la relazione tra i due sarebbe naufragata. Una scelta che, a detta dei bene informati, avrebbe incontrato il plauso di molti vicini al rampollo milanese.

Non mancano, infatti, indiscrezioni sui brindisi in casa Tronchetti Provera. A sorridere più degli altri sarebbe la madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, da sempre poco convinta del legame del figlio con l’ex regina dei social. Secondo alcuni retroscena, la donna avrebbe considerato la relazione quasi come un fardello, complici anche le vicende giudiziarie che vedono coinvolta Ferragni. L’influencer dovrà infatti presentarsi in tribunale a settembre, dopo essere stata rinviata a giudizio con l’accusa di truffa aggravata, mentre le sue società affrontano un momento di forte difficoltà.

Che si tratti di una rottura definitiva o di una semplice lite passeggera, resta il fatto che il nome Chiara Ferragni e Tronchetti Provera continua a far discutere, confermando che ogni passo della vita sentimentale dell’imprenditrice digitale resta sotto i riflettori. E mentre si attende di capire se ci sarà un ritorno di fiamma o la conferma dell’addio, una cosa è certa: questa storia d’amore, anche se breve, ha lasciato il segno. Si tratta del secondo legame naufragato dopo quello con l’imprenditore Silvio Campara.

