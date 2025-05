“Chiara Ferragni è inca**atissima”, il retroscena e perché è finita con Giovanni Tronchetti Provera Stando ad alcune recenti indiscrezioni la relazione tra l’influencer cremonese e l’erede del gruppo Pirelli sarebbe arrivata al capolinea: cos’è successo

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono arrivati al limite. Stando ad alcune recenti indiscrezioni, infatti, la storia d’amore tra l’influencer cremonese e l’erede del gruppo Pirelli sarebbe arrivata al capolinea. Negli ultimi giorni si era parlato di tensioni (anche e soprattutto vista la distanza tra i due nel giorno del compleanno di Chiara), ora il portale MowMag ha svelato i retroscena di quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una rottura definitiva, raccontando anche la reazione dell’imprenditrice. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: è rottura?

"Sembra davvero finita la storia tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni" si legge su MowMag, che ha lanciato la clamorosa ipotesi della fine della relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Già lo scorso 7 maggio, in occasione del compleanno dell’influencer cremonese – come detto – la storia d’amore dei due sembrava vicina alla bufera. Ora, stando a quanto riportato dal portale, Chiara sarebbe "inca**atissima" secondo alcune fonti vicine a lei.

"Chi la conosce descrive Chiara più che nera, inca**ata come poche volte l’hanno vista prima. E alle persone che le sono vicine e che le vogliono bene, risponderebbe soltanto: ‘Io non voglio più parlare assolutamente di questa relazione’". Chiara Ferragni avrebbe dunque deciso di mettere un punto, chiudendo la relazione con l’erede del gruppo Pirelli una volta per tutte: "Chiara Ferragni avrebbe scelto di chiudere la porta, stavolta senza lasciare spazio a fraintendimenti". Al momento, ovviamente, non ci sono né conferme né smentite (tantomeno da parte dei diretti interessati), ma il ‘rischio’ è che la vita sentimentale di Chiara possa essere costretta a voltare nuovamente pagina.

La storia d’amore della coppia

A poco più di sei mesi dalle prime voci sul loro flirt, dunque, la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera rischia di naufragare. I due erano stati ‘pizzicati’ dai paparazzi a cena insieme lo scorso autunno, poi avevano deciso (anche e soprattutto per volere della madre dell’erede del gruppo Pirelli) di mantenere la loro storia lontano dai riflettori, per quanto possibile. Fino a pochi mesi fa, nonostante gli scoop lanciati da Corona sul passato dei Ferragnez, le cose sembravano andare a gonfie vele tra cene e vacanze insieme alla famiglia; qualcosa, poi, si sarebbe rotto. I due non hanno trascorso l’inizio del mese (e soprattutto il compleanno di Chiara) insieme e le voci di rottura si sono fatte sempre più insistenti.

