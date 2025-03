Chiara Ferragni, famiglia pazza di Giovanni Tronchetti Provera: tutti insieme per il compleanno di Vittoria La storia d’amore tra l’influencer e l’imprenditore continua ad andare a gonfie vele e quest’ultimo è ormai entrato a tutti gli effetti in famiglia.

Inizialmente, sulla coppia formata da Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in molti non avrebbero scommesso neanche un centesimo. A distanza di diversi mesi, però, l’influencer e l’imprenditore continuano a dimostrare di avere un rapporto molto solido e in continua crescita, molto più forte di tutte le magagne giudiziarie e i vari gossip che Chiara sta ancora affrontando. La loro storia d’amore continua ad andare a gonfie vele e Tronchetti Provera è ormai diventato a tutti gli effetti parte della famiglia Ferragni. Dimostrazione di questo anche la grande festa per la piccola Vittoria alla quale lui era ovviamente presente insieme a tutti gli altri amici e parenti: scopriamo di più.

Ferragni e Tronchetti Provera: famiglia riunita per il compleanno di Vittoria

La famiglia di Chiara Ferragni sembrerebbe apprezzare molto la presenza di Giovanni Tronchetti Provera nella vita dell’influencer, tanto da invitarlo a prendere parte insieme a loro anche ai momenti più importanti. Proprio nei giorni scorsi, il noto settimanale Chi ha paparazzato Giovanni mentre usciva dalla casa di Chiara per portare a passeggio il suo cane e quello dell’influencer, per poi dirigersi insieme a lei e Palazzo Parigi, ovvero l’hotel dove Chiara ha organizzato lo splendido pranzo domenicale con tutta la famiglia per festeggiare il compleanno della figlia Vittoria.

Un momento speciale condiviso con famiglia, amici e, ovviamente, il nuovo amore, ormai parte integrante della stessa famiglia Ferragni. Chiara ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla festa per la piccola Vittoria, chiedendo anche di oscurare con delle tende la sala allestita per il pranzo. Tuttavia i fotografi sono comunque riusciti a scorgere il bellissimo momento di festa e la sintonia della coppia, che appare ormai più solida e forte di qualsiasi cosa possa accadere (sparate di Fabrizio Corona comprese).

Chiara Ferragni continua la sua rinascita (con tante cose ancora da dire)

Come ha più volte sottolineato lei stessa, Chiara Ferragni sta vivendo un vero e proprio momento di rinascita dopo il periodo buio vissuto negli ultimi anni. Di recente l’influencer ha anche pubblicato sui social un video nel quale raccontava proprio la necessità di ripartire da sé stessa e dalle piccole cose, sottolineando anche di avere ancora molte cose da dire su quanto accaduto in passato.

"Ho così tante cose da dire che prima o poi in qualche modo le dirò. Quando la vostra vita è un caos completo e sembra che tutto vada a rotoli, e ci passiamo tutti quanti, può succedere a tutti, la cosa che più ha aiutato è ripartire da me stessa. Fare piccole cose che ti fanno stare bene, […] cose che diamo per scontate ma che, se iniziano a far parte della nostra routine, ti danno quel senso di completezza e di essere riuscita a fare qualcosa di buono per te".

