Chiara Ferragni furiosa, lancia una minaccia ai nemici: “Ho tante cose da dire e prima o poi le dirò", di chi parla L'influencer, con una frecciata, condivide strategie per affrontare le difficoltà quotidiane e ritrovare la serenità, tra nuove abitudini e cambiamenti importanti

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale di fama internazionale, ha recentemente condiviso sui social media alcuni consigli su come affrontare i momenti difficili della vita. Queste riflessioni arrivano in un periodo segnato da cambiamenti significativi nella sua sfera personale e professionale. L’influencer ha deciso di aprire una nuova "rubrica di consigli non richiesti", che ha subito catturato l’attenzione dei suoi follower.

Le parole di fuoco di Ferragni: contro Fedez o Fabrizio Corona?

In un video pubblicato il 21 marzo sul suo profilo TikTok, Chiara ha esordito dicendo: "Ho così tante cose da dire e, prima o poi, in qualche modo le dirò". Ha poi proseguito offrendo un "piccolo consiglio non richiesto" su come gestire i momenti in cui la vita sembra essere un caos completo. Ha suggerito di concentrarsi su piccole azioni che possono migliorare il benessere personale, come bere molta acqua, allenarsi, guardare un film preferito, leggere, trovare tempo per sé stessi e trascorrere momenti con i propri figli. Secondo lei, queste attività, spesso sottovalutate, possono contribuire a creare una routine che offre un senso di completezza e promuove un mindset positivo.

Molti hanno interpretato questo video come una possibile frecciata a Fedez, ma Chiara non ha fatto alcun riferimento esplicito all’ex marito. Tuttavia, la coincidenza temporale con l’annuncio di Fabrizio Corona su un nuovo episodio di Falsissimo ha alimentato i sospetti di chi vede in questo messaggio un avvertimento velato.

La vita privata di Chiara Ferragni oggi

Dopo la separazione ufficiale da Fedez, avvenuta a dicembre 2024, Chiara ha intrapreso un percorso di rinascita personale. Attualmente, è legata sentimentalmente a Giovanni Tronchetti Provera, con il quale sta costruendo una famiglia allargata. I figli di entrambi hanno già avuto occasioni per conoscersi durante vacanze condivise, segno di un’integrazione progressiva delle rispettive famiglie.

Recentemente, Chiara ha condiviso sui social momenti di una vacanza a Sant Moritz, dove è stata vista sciare di notte, mostrando un lato avventuroso e spensierato della sua personalità. Questi scatti hanno fatto il giro del web, dimostrando come l’influencer stia cercando di ritrovare un nuovo equilibrio nella sua vita.

Le nuove passioni di Chiara Ferragni

Oltre alle attività familiari, Chiara ha scoperto una nuova passione per il pilates. Ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti delle sue sessioni di allenamento, sottolineando quanto questa disciplina l’aiuti a mantenersi in forma e a gestire lo stress quotidiano. In un recente post su Instagram, ha ironizzato chiedendo: "Sono fi*a così?", mostrando il suo consueto senso dell’umorismo e autoironia. Parallelamente, Ferragni si sta concentrando sul rilancio del suo brand, cercando di risollevare l’azienda dopo un periodo di difficoltà. Nonostante le sfide, la sua determinazione sembra rimanere intatta, segno che la sua voglia di emergere e di reinventarsi non si è affievolita.

Le recenti dichiarazioni e attività di Chiara Ferragni evidenziano una donna che, nonostante le sfide personali e professionali, continua a promuovere un messaggio di resilienza e attenzione al benessere personale. Attraverso la condivisione delle sue esperienze, offre spunti su come affrontare le difficoltà quotidiane, sottolineando l’importanza di prendersi cura di sé stessi e di trovare equilibrio tra le diverse sfere della vita.

