Chiara Ferragni, notte d’amore (con dedica) per Tronchetti Provera. Ma restano i dubbi dei genitori di lui L'influencer ha condiviso su Instagram alcuni momenti dal concerto di Jovanotti, a Milano. Ed è spuntato anche un dolce messaggio (forse) indirizzato al nuovo compagno.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Chiara Ferragni si scatena, al concerto di Jovanotti, ed è sempre più innamorata del suo nuovo compagno. Ieri sera l’influencer, all’Unipol Forum di Milano, ha partecipato allo spettacolo dell’artista condividendo una carrellata di storie su Instagram. Una in particolare, sembrava dedicata proprio a Giovanni Tronchetti Provera, attuale fidanzato di Chiara nonché erede della famiglia Pirelli. E proprio i genitori di lui, secondo un’indiscrezione comparsa sul settimanale Chi, avrebbero riserve nei confronti della Ferragni. Per un motivo molto preciso. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, la dedica (speciale) per Giovanni Tronchetti Provera

Mentre la sua società, Fenice, prova a rimettersi in sesto con un aumento di capitale da 6,4 milioni di euro, Chiara Ferragni si prende una pausa. Ieri sera era al concerto di Jovanotti, all’Unipol Forum di Milano, e ha voluto documentare l’avvenimento (ovviamente) con una carrellata di storie e post sul suo profilo Instagram.

Prima ha dedicato il pezzo "Un Raggio Di Sole", uno dei più conosciuti dell’artista, alla madre Marina Di Guardo. E a seguire l’influencer si è emozionata con "A te", brano che le ha suscitato una piccola riflessione: "Ho sempre amato questa canzone, ma dopo aver avuto i miei bambini ha tutto un altro sapore". E infine ecco il riferimento, velato, al nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera.

Quando è partita "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang", la Ferragni ha condiviso una storia con la didascalia: "Siamo noi". E subito i fan si sono scatenati, pensando a una dedica dolcissima per il nuovo fidanzato (mentre restando in metafora, il "Big Bang" sarebbe la rottura esplosiva con l’ex marito Fedez).

I dubbi dei genitori di Tronchetti Provera sulla Ferragni

Non tutto però sembra filare liscio. Oggi il settimanale Chi ha confermato che il supporto della famiglia di Giovanni non manca, perché per loro "la cosa importante è che lui sia felice". Ma esisterebbero ancora riserve nei confronti di Chiara Ferragni. Anzi, una sola cosa sembra non andare giù ai genitori: "Il suo nome (cioè il nome di Giovanni, ndr) è diventato argomento di conversazione, cosa che la sua famiglia ha accolto con timore. I Pirelli e i Tronchetti Provera non amano apparire sui giornali, a meno che non si tratti della pagina economica. La popolarità di Chiara Ferragni, al di là delle vicende giudiziarie, non è vista bene negli ambienti dell’alta finanza e nei salotti milanesi".

In ogni caso, è sempre il settimanale di Signorini a confermare di aver visto Provera a bordo di un pick-up, mentre portava i suoi e quelli di Chiara a lezione di sci. "Era questa la vita che voleva", si legge sulle pagine della rivista, "ed è anche questo che lo lega alla Ferragni". Mentre Chiara, conclude Chi, sta provando in tutti i modi a risollevarsi anche come imprenditrice: "Ha messo di nuovo la testa sugli affari…L’influencer tiene al proprio lavoro e vuole andare in giro a testa alta, non intende nascondersi dietro a quella rete di protezione che per anni l’ha resa una figura sfuggente, quasi altezzosa. Ora è in prima linea e, se sbaglia, lo fa di suo, senza che qualcuno la ‘aiuti’ a sbagliare ancora di più. Scegliere collaboratori in base all’amicizia è un peccato grave. Scegliere l’uomo giusto è invece una forma di redenzione. E l’amore con Giovanni Tronchetti Provera ha soltanto quotazioni con il segno positivo. Si può provare ad affondare la Ferragni pubblica, ma la Chiara privata è una persona nuova. Una persona che anche chi parla di lei tutti i giorni non ha mai conosciuto".

