Chiara Ferragni sorprende, festa in casa per i suoi 38 anni: il look che scatena la polemica e il grande assente Addio party sfarzosi e vestiti da sogno: l'ex regina di Instagram sceglie la Provenza, pochi amici e un look inedito per il suo compleanno, che fa già discutere.

È finita l’epoca dei compleanni in grande stile, degli abiti mozzafiato, delle location eccentriche scelte per stupire, delle feste raccontate in tempo reale su Instagram tra fiumi di champagne e una lista infinita di invitati vip.

Per i suoi 38 anni, Chiara Ferragni ha scelto tutt’altro mood. Il compleanno dell’ex influencer più amata d’Italia segna un vero e proprio spartiacque. Un prima e un dopo inaugurato fin dalla sua ripresa post Pandoro-gate.

Chiara Ferragni e i festeggiamenti minimal (in apparenza) per i 38 anni

Niente party a bordo di treni privati, nessun supermercato trasformato in discoteca, zero eventi mondani. Per spegnere le candeline sui suoi 38 anni Chiara ha scelto un clima decisamente più intimo. Una torta di frutta semplicissima, pochi amici veri e qualche familiare. Tutto qui. E tra una serie di foto pubblicate su Instagram, scopriamo qualche dettaglio insolito sulla serata. Uno tra i primi compleanni senza Fedez, ma non per questo meno soggetto a polemiche, tra look giudicati al millimetro e grandi assenti.

Il party in Provenza e i grandi invitati Vip

Certo, la location resta pur sempre esclusiva: il Sud della Francia, la Provenza: un posto raffinato, elegante, e che regala privacy. Ma lontano anni luce dagli eccessi degli anni passati. Al suo fianco, solo le sorelle Valentina e Francesca, qualche amico storico come Veronica Ferraro, Filippo Fiora e Chiara Biasi. Pochi volti, nessuna ostentazione. Un compleanno che sembra quasi inaugurare una nuova era: basta fronzoli e spettacoli. Anche se effettivamente la festa più luxury quest’anno potrebbe essersela concessa durante la sua trasferta di lavoro ad Abu Dhabi.

Ferragni e il look più inaspettato per il suo compleanno

A lasciare tutti di stucco è stato soprattutto il look. Chiara si è presentata con una banalissima canotta bianca, i capelli raccolti in una coda bassa, niente trucco appariscente. Al polso, alcuni braccialetti fatti a mano. Un’immagine che più "normale" non si può. E forse proprio per questo, potentissima. Dopo anni di outfit studiati nei minimi dettagli, quella semplicità racconta qualcosa di nuovo. Sui social, intanto, non sono mancati i commenti. Qualcuno ha scritto: "È la prima volta che la vedo davvero bella, senza filtri, senza maschere". Un altro utente ha osservato: "Sembra quasi più giovane con quel look semplice […], sta meglio così che con mille paillettes". E poi c’è chi l’ha letta in chiave maliziosa: "Un po’ troppo semplice come look per un compleanno, o non aveva lo stylist o è una nuova tattica di comunicazione". Un look sobrio che, nel bene o nel male, riesce comunque a far discutere più di qualunque vestito da passerella.

Tronchetti Provera tra i grandi assenti

A far rumore con la sua assenza è stato Giovanni Tronchetti Provera. Dopo il presunto ennesimo tira e molla, pare che i due siano di nuovo in pausa. Lui non c’era, né il Primo Maggio né in Provenza, eppure qualcosa ha fatto pensare a un gesto da parte sua. Chiara ha postato una foto con in mano un grande mazzo di rose rosa e bianche, accompagnato da un cuoricino. Nessuna spiegazione. Ma tanto è bastato per far impazzire i follower: sarà stato lui? Un indizio silenzioso, che lascia spazio a mille domande. Intanto Chiara Ferragni va avanti, non è più la donna dei party stellari e delle feste da copertina, e forse va bene così. Il compleanno di quest’anno sembra raccontare di una Ferragni nuova che non vuole più stupire, ma solo ricominciare, soprattutto ora che è tornata pienamente in possesso del suo brand.

