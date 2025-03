Chiara Ferragni dal red carpet al rosso di Fenice: perdite per 10 milioni di euro Chiara Ferragni affronta perdite di 10 milioni con Fenice. Nonostante le difficoltà, torna protagonista alla Milano Fashion Week e vive una fuga romantica.

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo di forti contrasti: da un lato, il ritorno da protagonista alla Milano Fashion Week dopo lo stop dello scorso anno; dall’altro, le difficoltà economiche delle sue aziende, con Fenice che registra perdite pesanti e si prepara a un’assemblea societaria decisiva. Tra moda, gossip e questioni finanziarie, la digital entrepreneur affronta un momento di grande esposizione mediatica.

Chiara Ferragni, conti in rosso per Fenice: prossime assemblee di fuoco

I bilanci delle società di Chiara Ferragni delineano un quadro tutt’altro che rassicurante. Fenice, la società che gestisce le attività imprenditoriali dell’influencer, ha subito perdite per 10 milioni di euro, azzerando di fatto il patrimonio aziendale. A preoccupare ancora di più è il crollo dei ricavi previsti per il 2024, stimati intorno ai 2 milioni di euro rispetto ai 14 milioni del 2022.

Lunedì si terranno due assemblee fondamentali per il futuro dell’azienda: una ordinaria per approvare il bilancio 2023 (in ritardo rispetto alle tempistiche previste) e una straordinaria per discutere un possibile aumento di capitale. I principali soci – Chiara Ferragni (32,5%), Paolo Barletta (40%) e Pasquale Morgese (27,5%) – dovranno decidere se rilanciare Fenice con nuovi investimenti o se prendere strade diverse. Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, Morgese potrebbe opporsi alla ricapitalizzazione e addirittura impugnare il bilancio in tribunale qualora venisse approvato. La sua preoccupazione principale riguarda l’assenza di un piano industriale solido che garantisca un futuro sostenibile all’azienda. Nonostante le difficoltà, il negozio di Chiara Ferragni a Roma – il cui destino era stato messo in discussione dopo il caso Balocco – resta ancora operativo. Tuttavia, il momento è delicato e il futuro del brand è tutto da scrivere.

Sfilate e amore: la rinascita inizia da qui?

Se sul fronte economico il momento è critico, su quello dell’immagine Chiara Ferragni sembra voler riprendere in mano la sua narrazione. Dopo lo stop dello scorso anno, è tornata sotto i riflettori della Milano Fashion Week con un’apparizione che ha segnato il suo ritorno in grande stile. Un segnale forte, che indica la volontà di riaffermarsi come icona di moda e trendsetter.

Prima di affrontare le assemblee di Fenice, l’imprenditrice ha deciso di concedersi una fuga romantica a St. Moritz, dove è stata avvistata con Giovanni Tronchetti Provera. Nonostante il gossip abbia più volte messo in dubbio la relazione tra i due, le immagini della coppia sembrano confermare che il legame è ancora saldo. Un dettaglio non da poco, perché nella costruzione dell’immagine pubblica di Chiara Ferragni l’aspetto sentimentale gioca un ruolo chiave.

Moda e amore: due elementi che hanno sempre caratterizzato il personaggio Ferragni e che, in questo momento, potrebbero rappresentare il punto di partenza per un rilancio. Resta da vedere se il ritorno alla ribalta basterà per lasciarsi alle spalle il periodo buio e rilanciare anche il lato imprenditoriale della sua carriera.

