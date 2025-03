Chiara Ferragni, sfogo (e querela) contro Fabrizio Corona: “Basta così”. E rilancia sul pandoro-gate L’influencer cremonese ha confermato di avere querelato l’ex re dei paparazzi a “Lo Stato Delle Cose” di Massimo Giletti: poi il commento sul rinvio a giudizio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Chiara Ferragni ha querelato Fabrizio Corona. Raggiunta da un inviato de Lo Stato delle Cose di Massimo Gilletti nel corso della Fashion Week milanese appena conclusa, infatti, l’influencer cremonese ha confermato la querela all’ex re dei paparazzi. Chiara avrebbe scelto di passare alle vie legali dopo la diffusione dei retroscena sul burrascoso passato dei Ferragnez nel podcast Falsissimo. E a proposito di intrighi giudiziari, l’imprenditrice si è detta sicura sul processo di settembre per il pandoro gate. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Chiara Ferragni: la querela a Fabrizio Corona

"Ho querelato Fabrizio Corona, l’ha detto anche lui". Intercettata durante la Fashion Week milanese da un inviato de Lo Stato delle Cose di Massimo Gilletti, nella puntata di ieri in onda su Rai 3 Chiara Ferragni ha spiegato di avere querelato Fabrizio Corona, confermando quanto affermato recentemente dall’ex re dei paparazzi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al termine della sfilata di Giuseppe Di Morabito (di cui è stata ospite, così come di DSquared 2, Marco Rambaldi e Francesco Murano e Roberto Cavalli), infatti, l’imprenditrice digitale ha spiegato di essere passata alle vie legali dopo la pubblicazione delle nuove puntate del suo podcast Falsissimo, in cui sono stati svelati gli ormai arcinoti retroscena sul passato dei Ferragnez, dal "vero amore" di Fedez (Angelica Montini) fino ai presunti tradimenti della stessa Chiara insieme ad Achille Lauro. Le parole di Corona hanno scatenato un vero e proprio putiferio all’interno del mondo del gossip e della cronaca rosa appena prima del Festival di Sanremo di Fedez; Chiara Ferragni ha deciso così di darci un taglio e ha scelto la via della querela. "Il motivo? Per le falsità che ha detto" ha aggiunto l’influencer cremonese, dicendosi stufa: "Basta così".

Il processo per il pandoro gate: la fiducia di Chiara

Incalzata anche su un altro argomento sempre scottante come quello del pandoro gate, Chiara Ferragni ha commentato anche il recente rinvio a giudizio e raccontato le sue sensazioni a poco più di sei mesi dall’inizio del processo. "Sto molto bene" ha dichiarato l’influencer a Lo Stato delle Cose parlando dello scandalo che travolse la sua figura e il suo impero ormai più di un anno fa, ma dicendosi sicura di potere provare la sua innocenza in aula: "Come mi si sto preparando all’udienza di settembre? Bene, sono serena, non ho fatto niente alla fine".

Potrebbe interessarti anche