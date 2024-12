Chiara Ferragni, l’affondo di Selvaggia su Tronchetti Provera: “Il suo è un escamotage”. Perché La blogger e giurata di "Ballando" è tornata a parlare della relazione dell'influencer, accusandola in sostanza di essere mossa da motivazioni molto discutibili.

Mentre Chiara Ferragni fa di tutto, per godersi in santa pace il nuovo amore con Giovanni Tronchetti Provera, c’è chi prova ancora una volta a rovinarle la festa. È la solita Selvaggia Lucarelli, che ai microfoni del podcast "Pianeta B12" è tornata a parlare (non certo bene) della relazione tra l’influencer e l’erede di casa Pirelli. Secondo la blogger, dietro il flirt di Chiara si nasconderebbe una scelta ‘tattica’, insomma un modo per ripulire la sua immagine dopo lo scandalo del Pandoro e delle uova di Pasqua. E anche la decisone di non mostrarsi con Giovanni, né sui social né in pubblico, rientrerebbe in questa logica di più ampio respiro. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Chiara Ferragni, l’attacco di Selvaggia su Tronchetti Provera

C’è poco da dire. Chiara Ferragni continua ad essere una delle ‘vittime’ preferite degli affondi di Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando, quando non è impegnata ad asfaltare Sonia Bruganelli o sollevare polemiche all’interno del dance show di Milly Carlucci, torna di default a parlare della regina delle influencer. Lo ha fatto con un libro, lo ha fatto dalle pagine del suo blog, e spesso e volentieri torna a farlo ai microfoni di podcast o per radio. L’ultimo attacco, in questo senso, è avvenuto durante una recente puntata del podcast "Pianeta B12", che già aveva ospitato la Lucarelli in precedenza.

"Chiara Ferragni", ha esordito Selvaggia, "ha capito che l’escamotage migliore per riposizionarsi in questo momento è stare con uno talmente ricco da ripulire tutto. Credimi, funziona". La tesi è quindi che l’ex di Fedez non sarebbe guidata tanto dall’amore, quanto da un calcolo egoistico che le permetterebbe di tornare finalmente sulla cresta dell’onda. "Avere una relazione sentimentale e genuina", ha continuato a spiegare la firma del Fatto, "con un uomo molto ricco l’aiuterà molto a riposizionarsi dal punto di vista mediatico, questo perché il servilismo di tanti miei colleghi le darà una grossa mano. Questo sarà il più grande ufficio stampa che lei possa avere".

Affermazioni forti, quelle di Selvaggia, che tuttavia potrebbero faticare a trovare conferma. Non ci sono prove che il rapporto tra Chiara e Tronchetti Provera sia guidato da motivazioni di puro calcolo. Anzi, il fatto che la Ferragni stia evitando in tutti i modi di sbandierare, via social, la sua relazione, potrebbe avere una spiegazione molto più genuina. Dopo anni di sovraesposizione mediatica al fianco di Fedez, forse Chiara ha capito che è meglio separare lavoro e sentimenti. Forse non si espone con Giovanni, al momento, perché tiene a quello che sta nascendo tra loro, e non vuole dare in pasto ai gossip un’altra relazione. In fondo non deve per forza esserci del marcio. Checché ne dica Selvaggia Lucarelli.

