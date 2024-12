Il dramma di Belen, Ferragni col pancione, il bacio di Diletta Leotta e gli altri gossip della settimana Negli ultimi sette giorni è successo di tutto. Dal terribile incidente che ha coinvolto Gustavo Rodriguez all'ipotesi Selvaggia Lucarelli a Sanremo. Ecco il recap.

Al termine di un’altra settimana, ci troviamo a fare i conti con una marea di nuovi gossip (veri o presunti). Siamo partiti dalla tragedia che ha colpito la famiglia Rodriguez: il padre di Belen, Gustavo, ha subito ustioni gravissime ed è al momento ricoverato in prognosi riservata. E solo dopo qualche giorno la showgirl argentina ha avuto la forza di commentare pubblicamente l’accaduto. Nel frattempo, l’onnipresente Corona ha lanciato una ‘profezia’ su Chiara Ferragni, che a quanto pare sarebbe in attesa di un figlio dal nuovo compagno. Novità anche per Diletta Leotta, che potrebbe aver ricucito con il marito Loris Karius. Mentre spuntano nuovi retroscena sulla ‘rottura’ insanabile maturata tra Ilary Blasi e il clan Toffanin-Pier Silvio. E Selvaggia Lucarelli potrebbe essere a un passo dalla co-conduzione di Sanremo. Vediamo qui sotto un recap di tutte le storie della settimana.

Il dramma di Belen Rodriguez: come sta papà Gustavo

È stata una settimana durissima per tutta la famiglia Rodriguez. Gustavo, il padre di Belen, è rimasto coinvolto in un incendio scoppiato in un capannone a Gallarate. Trasportato in codice rosso all’ospedale, al momento si trova in prognosi riservata al Niguarda di Milano, apparentemente fuori pericolo. Per diversi giorni, la showgirl argentina ha preferito non commentare l’accaduto e si è chiusa in silenzio carico di dolore. Ma poi ha deciso di intervenire sotto un post della madre, Veronica Cozzani. "Andrà tutto bene, siete la mia forza", ha scritto l’ex di Stefano De Martino. E alle sue parole di speranza si sono unite anche quelle della sorella, Cecilia Rodriguez. Mentre la moglie di Gustavo ha ringraziato i fan così: "Uno per tutti, tutti per uno! So che tutto andrà bene. Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l’anima!". Si attendono al momento ulteriori aggiornamenti.

Chiara Ferragni e il pancione ‘fantasma’

Chiara Ferragni intanto celebra l’amore ritrovato con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. E addirittura, stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Fabrizio Corona, l’influencer potrebbe essere pronta a fare il grande annuncio. Ai microfoni del podcast "Gurulandia" l’ex paparazzo ha dichiarato: "Oggi vi faccio una profezia: segnatevi la data. Entro aprile 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno che aspettano un bambino! Non mi rimangio nulla, accetto scommesse". Aggiungendo poi un dettaglio molto tenero sulla neo-coppia: "Sapete come lo chiama lei in privato? Non fidanzato, non Gio…lei dice ‘il mio compagno’, nel senso ‘il mio compagno di vita’, la sua vita nuova, a un anno dal caos che l’ha travolta". Al momento le affermazioni di Corona non sono state confermate. Ma mai dire mai.

Diletta Leotta e il bacio scaccia-crisi

Mentre l’amore di Chiara Ferragni procede a gonfie vele, naviga su acque molto agitate quello di Diletta Leotta. Recentemente, l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia aveva parlato di una crisi nerissima con il marito Loris Karius, forse causata da messaggini scambiati con un uomo misterioso. Diletta però è volata a Miami in compagnia del calciatore, e ha pure postato su Instagram la foto di un bacio passionale con la sua dolce metà. Le immagini suggeriscono che la crisi è alle spalle. Ma sarà davvero così?

Selvaggia Lucarelli a Sanremo

Nel frattempo sul fronte Ballando con le Stelle, per così dire, la giurata Selvaggia Lucarelli sembra a un passo da un ruolo clamoroso nel prossimo Festival di Sanremo. Pare infatti – lo ha rivelato di recente Fanpage.it – che la firma del Fatto sia tra i possibili nomi delle co-conduttrici da affiancare a Carlo Conti. La sua verve pungente e le battute dissacranti potrebbero garantire dinamiche interessanti nel corso delle varie serate della prossima kermesse. Ma il ‘caratterino’ di Selvaggia potrebbe anche rivelarsi deleterio nell’ottica di una gestione più tranquilla del Festival. Starà al direttore artistico e conduttore sciogliere una volta per tutte questi dubbi.

Ilary Blasi e Pier Silvio ai ferri corti

E per finire con i gossip della settimana, circolano voci preoccupanti sul rapporto tra Ilary Blasi e il patron di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice, non è un segreto, ha fatto indispettire il figlio del Cavaliere affidando il documentario sulla sua vita a Netflix, e da allora l’amicizia personale tra i due si è raffreddata parecchio. In più, recentemente il giornalista Alberto Dandolo ha svelato un paio di retroscena pesanti. Ilary avrebbe rifiutato non solo di condurre La Talpa, che le era stata offerta prima di virare sulla Leotta, ma anche di tornare al timone de L’Isola dei Famosi dopo il flop di Valdimir Luxuria. E questo doppio smacco, dicono i maligni, sarebbe alla base di un allontanamento tra Ilary e la sua grande amica Silvia Toffanin (che è compagna di Pier Silvio). Insomma, un bel disastro per l’ex moglie di Francesco Totti.

