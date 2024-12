Ballando, Mariotto nella bufera (di nuovo) per un audio di Striscia. E i social affossano Milly Carlucci Il giurato del dance show è stato 'pizzicato' dal telegiornale satirico quando era ancora dietro le quinte. Durissima la reazione del web. Ecco tutti i dettagli.

Ieri sera Guillermo Mariotto è tornato tra i banchi della giura di Ballando. E come previsto, è scoppiato il putiferio. Mentre in studio lo stilista si scusava (più o meno sinceramente) per il suo comportamento, online i fan del dance show ne approfittavano per scagliarsi contro il programma e la sua conduttrice. E come se non bastasse, alcuni telespettatori si sono accorti di una frase sconvolgente pronunciata da Mariotto dietro le quinte. Sul caso ha indagato anche Striscia la Notizia, ripubblicando in tempi record l’audio incriminato sui suoi canali social. Inutile dire che la reazione del pubblico è stata pesantissima. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Ballando, un audio choc ‘inguaia’ Mariotto

Come previsto alla vigilia della puntata di ieri, Guillermo Mariotto è stato perdonato ed è tornato al suo posto. Ad accoglierlo ci ha pensato la stessa Milly Carlucci, al termine dell’esibizione del primo "ballerino per una notte". Ma è proprio in quel frangente che dietro le quinte si è consumato un episodio clamoroso. Prima che Mariotto facesse il suo ingresso, il microfono dello stilista (che evidentemente era già aperto) ha restituito in studio una frase parecchio forte, che subito ha fatto il giro dei social. Secondo il web, infatti, Guillermo si sarebbe lasciato sfuggire un "fija de na mig****a!", forse rivolto proprio alla Carlucci.

Sull’episodio ha indagato anche Striscia la Notizia, che ha voluto riportare lo spezzone con l’audio incriminato all’interno dei suoi canali social, con tanto di volume alzato e sottotitoli in evidenza. Se si ascolta la clip con attenzione, restano pochi dubbi sulle parole del giurato. Ma non è possibile affermare con certezza se Mariotto si stesse rivolgendo alla Carlucci o a qualcun altro. In ogni caso, la condanna dei social è stata immediata e tremenda.

Le reazioni social e l’attacco a Milly Carlucci

Sotto il post di Striscia, su Instagram, i fan di Ballando con le Stelle se la sono presa un po’ con tutti. Da Mariotto alla Carlucci alla Rai. "Non c’è limite al peggio", ha scritto un’utente inviperita, e un’altra ha aggiunto: "Ma buttarlo fuori no??". C’è poi chi ha dato tutta la colpa alla conduttrice del dance show: "Con questa pagliacciata Milly ha perso ogni credibilità! Che vergogna!!!". E chi ha tirato in ballo la direzione del programma per aver permesso il ritorno di Guillermo Mariotto: "Che buffonata mondiale!!!! Probabilmente davvero pensano che a casa ci siano cretini!!! Mariotto…La volgarità fatta persona!". Infine qualcuno, per non farsi mancare nulla, ha chiamato in causa anche un’incolpevole Selvaggia Lucarelli: "Conduttrice incommentabile, un programma che non si rinnova con la stessa giuria per 20 anni è pessimo, e soprattutto con la Lucarelli e Mariotto che sono cinici e malvagi". Ma intanto le polemiche alimentano lo share. E Milly Carlucci può consolarsi con l’ennesimo successo in termini di ascolti del suo programma.

