Chi è Pasquale La Rocca, maestro di Nina Zilli a Ballando: il record mondiale e il feeling con Wanda Nara Il ballerino napoletano ha esordito in tv a "Strictly Come Dancing", nel Regno Unito. In Italia ha ottenuto due vittorie consecutive nel programma di Milly Carlucci.

Negli ultimi anni è diventano uno dei ballerini più amati dello show. Pasquale La Rocca, maestro di Ballando con le Stelle, ha trionfato nell’edizione 2022 in coppia con Luisella Costamagna, per poi replicare l’anno successivo con Wanda Nara. Quest’anno ha accompagnato Nina Zilli, che potrebbe rientrare in lizza per la vittoria con un ripescaggio. La lunga carriera di La Rocca è decollata all’estero, prima con "Strictly Come Dancing", nel Regno Unito, e poi nel 2019 con l’edizione belga di "Dancing with the Stars". E nel suo personale ‘palmarès’ c’è anche la conquista del record mondiale per la distanza più lunga di sempre percorsa in un passo a due. Scopriamo tutti i dettagli qui sotto.

Pasquale La Rocca, chi è il maestro di Nina Zilli a Ballando

Ballerino, maestro, recordman. Pasquale La Rocca è tutto questo e anche qualcosa in più. Nasce a Napoli nel 1989, e sin dall’età di nove anni inizia a frequentare corsi di danza, la sua grande passione. Nel 2003, insieme alla sua prima partner di ballo Concetta Picascia, Pasquale comincia a cimentarsi nelle prime gare nazionali italiane. Arriva al terzo posto nei Campionati Nazionali, poi negli anni successivi conquista il TeamMatch della Danza al San Benedetto Open (2006) e la Supercoppa di Foligno (2007).

Ma è il trasferimento in Inghilterra, nel 2012, che lo aiuta a fare della danza la sua professione. Qui La Rocca ottiene il suo primo ruolo professionale, entrando a far parte del cast di "Burn the Floor", musical prodotto da Broadway. E infine nel 2018 si lancia nel mondo della tv. Prima con "Strictly Come Dancing", nel Regno Unito, e poi come maestro dell’influencer Julie Vermeire nell’edizione belga di "Dancing with the Stars". In quell’edizione Pasquale trionfa, così come gli accade (per due volte consecutive) nelle edizioni 2020 e 2022 di "Dancing with the Stars" in Irlanda. E infine il ballerino approda a Ballando in Italia. Anche da noi, la Rocca batte tutti i record conquistando la vittoria nel 2022, in coppia con Luisella Costamagna.

Il record mondiale e il feeling con Wanda Nara

Sempre nel 2022, il ballerino napoletano si toglie un altro ‘sfizio’. Insieme alla ballerina Dianne Buswell conquista un record mondiale, percorrendo la distanza più lunga di sempre in un passo a due: 12,6 chilometri durante un evento a Londra. Poi l’anno successo torna a Ballando con le Stelle, questa volta come insegnante della showgirl Wanda Nara. Ma all’inizio non sembra molto convinto. "Quando mi hanno comunicato che avrei ballato con Wanda", confesserà Pasquale più avanti, "sono partito con un po’ di pregiudizi. All’inizio pensavo che mi sarei trovato davanti a una donna dai modi di fare da diva, magari capricciosa, come spesso è stata descritta dai giornali".

Poi però scatta qualcosa. "Wanda è stata una scoperta", dirà, "è una persona molto sensibile, affabile, generosa. Una donna eccezionale, talentuosa, simpatica e sempre ottimista. Tra noi è scattato subito un feeling, e infatti mi ha voluto far conoscere tutta la famiglia…Mi ha chiesto di andare con lei a Istanbul, dove vive con Mauro Icardi…Per qualche giorno sono stato immerso nel suo mondo. Icardi mi ha colpito per la sua umiltà̀: sono una bella famiglia e intanto ne abbiamo approfittato per allenarci nei balli". Neanche a dirlo, Pasquale La Rocca vince pure l’edizione di quell’anno con Wanda Nara. E per il 2024 non è ancora detta l’ultima parola.

