Ballando con le stelle, infortunio Kuzmina: Bianca Guaccero dovrà ‘condividere’ Pernice. La decisione di Milly Carlucci A Ballando con le stelle la situazione Anastasia Kuzmina preoccupa Paolantoni e non solo: Milly Carlucci è corsa ai ripari chiamando in aiuto Giovanni Pernice.

Anastasia Kuzmina si è infortunata durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. La ballerina che danza in coppia con Francesco Paolantoni non potrà prendere parte alla prossima puntata dello show nonostante abbia rassicurato i suoi follower sul fatto che non è niente di grave e ha bisogno soltanto di un po’ di riposo. Nel frattempo la produzione del dancing show condotto da Milly Carlucci ha deciso di affiancare durante le prove un uomo al comico partenopeo, Giovanni Pernice.

Ballando con le stelle, Giovanni Pernice ballerà con Francesco Paolantoni

Milly Carlucci ha convocato in sala prove sia Francesco Paolantoni che Anastasia Kuzminia per comunicargli la decisione di "assumere" Giovanni Pernice come sostituto della ballerina. "Lui proverà… – ha detto la conduttrice – ma sarà una sala prove a tre. Anastasia guiderà, ma chi lo prenderà sotto le sue grinfie sarà Giovanni Pernice. Caro Paolantoni, quando sarai uscito dalle grinfie di Pernice saprai cos’è la sofferenza e potrai interpretare il tango". Il compagno di Bianca Guaccero sia nella vita che in pista quindi darà una mano al comico napoletano per quanto riguarda la sua preparazione in vista della prossima puntata di sabato 23 novembre di Ballando con le stelle.

Come sta Anastasia Kuzmina dopo l’infortunio

La ballerina ucraina durante l’ottava puntata di Ballando con le stelle si è infortunata, scivolando e cadendo. Subito dopo non riusciva a mettere il piede a terra. In questi giorni Anastasia Kuzmina ha rassicurato i suoi follower sui social, dicendo di stare meglio, ma sarà sostituita comunque in attesa che le sua condizioni migliorino. "La buona notizia è che non ci sono fratture. Purtroppo servirà del riposo. Sicuramente dovrò stare ferma. Per fortuna nella grande famiglia di Ballando ci inventiamo sempre soluzioni a tutto, quindi spero di "ballare" in qualche modo lo spareggio, di passarlo e di far arrivare Francesco più avanti possibile in questo percorso". Poi la ballerina ha espresso tutta la sua positività: "Se invece mi dovessero dire che non c’è la possibilità e ci dovessimo ritirare, c’è sempre il ripescaggio". Kuzmina fortunatamente non ha nulla di rotto ma ha un legamento lesionato. La 31enne ha poi concluso: "Non posso appoggiare il piede a terra per un po’ di giorni. Verso la fine della settimana proverò ad appoggiarlo per terra. Credo molto nel mio corpo e quindi spero di riuscire comunque a ballare con Francesco sabato. Anche se tutti vogliono sostituirmi. Hanno detto che poteva andare molto peggio, perché ovviamente io sono molto flessibile. Ho i piedi molto flessibili, per cui mi sono salvata".

Ballando con le stelle, gli ascolti volano anche sul digital e sui social

La trasmissione condotta da Milly Carlucci sta macinando ottimi ascolti e inoltre i dati sono molto favorevoli anche per quanto riguarda il coinvolgimento sui social e lato digital. Come si legge in una nota stampa: "Nelle 8 puntate appena trasmesse ha ottenuto 1.368.870 legitimate stream per le perfomance live, mentre per quanto riguarda il Video on demand da sabato 28 settembre a domenica 17 novembre il dato relativo agli stream raggiunge la stratosferica cifra di 16 milioni 839 mila con 2 milioni 911 mila ore piazzandosi in prima posizione tra i programmi Rai". Lato social invece le video views raggiungono quota 3,5 milioni. Dati da capogiro.

