Il calcio si prende la scena nel finale della settimana di ascolti tv. Ieri domenica 23 marzo 2025, infatti, la sfida di UEFA Nations League – Germania-Italia ha dominato la prima serata arrivando a toccare il 34,2% di share. Su Canale 5, invece, Tradimento ha registrato il 13,2% di share. Presadiretta continua a crescere (6,2% di share) su Rai 3 e prosegue anche il testa a testa tra Le Iene di Veronica Gentili e Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Germania-Italia e Tradimento

La prima serata di ieri domenica 23 marzo 2025 è stata dominata dal calcio internazionale. La partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League – Germania-Italia ha infatti raggiunto il 34,2% di share. Il pirotecnico 3 a 3 della Nazionale di Luciano Spalletti non è valso il passaggio del turno agli Azzurri, ma è stato un trionfo nei dati Auditel con più di 7 milioni (7 milioni e 107mila) spettatori. Su Canale 5 Tradimento è arrivato al 13,2% di share; la dizi turca si è migliorata raccogliendo 2 milioni e 234mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Continua la crescita di Presadiretta di Riccardo Iacona. Il terzo appuntamento stagionale in prima serata su Rai 3 è salito al 6,2% di share sfondando abbondantemente la parete del milione (1 milione e 254mila) di spettatori. Ancora in difficoltà, invece, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, che su Rete 4 non è andato oltre il 3,9% di share con un a.m. di 566mila spettatori sintonizzati.

Su Rai 2 La sostituta ha registrato il 3,9% di share con 798mila spettatori, mentre su Italia 1 Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni hanno appassionato 1 milione e 331mila spettatori, pari a uno share del 9,6%.

Su La7 Vajoint – La diga del disonore ha fatto segnare il 2,4% di share con 441mila spettatori, mentre su Tv8 Sliding Doors ha conquistato 250mila spettatori, fermandosi all’1,3% di share. Bene Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa, cresciuto fino al 9,6% di share e oltre i 2 milioni (2 milioni e 15mila) di spettatori nella prima parte (che ha beneficiato dell’assenza di Affari Tuoi) e al 9,2% di share (996mila spettatori) nella seconda parte del "Tavolo" su Nove.

Ascolti: i numeri di ieri: Domenica In e Mara Venier

Nel daytime del pomeriggio Mara Venier ha approfittato dell’assenza di Amici di Maria De Filippi (che ha debuttato con la fase Serale lo scorso sabato) per volare al 19,1% di share (2 milioni e 423mila spettatori) nella prima parte e il 19,2% di share (2 milione e 156mila spettatori) nella seconda parte di Domenica In. Ottimo traino anche per Francesca Fialdini e Da noi… a ruota libera, ieri al 15,1% di share con 1 milione e 742mila spettatori.

