Che Tempo Che Fa: Fazio celebra la leggenda Federica Brignone, poi spazio a Michele Serra Oltre alla campionessa, sul Nove anche Enrico Brignano e Alessandro Siani per presentare la quinta stagione di LOL: chi ride è fuori.

Puntuale come ogni domenica sera, anche oggi (16 marzo 2025), sul Nove va in onda Che Tempo Che Fa. Il talk condotto da Fabio Fazio torna dalle 19.30 con l’immancabile compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, pronti a fare un nuovo record di ascolti: la scorsa settimana, infatti, il programma ha registrato ben l’11,3% di share, raggiungendo i numeri delle trasmissioni sulle maggiori reti. Anche stasera tante interviste esclusive a icone e grandi personalità nazionali, a cominciare da Alessandro Siani ed Enrico Brignano, nel salotto di Fazio per presentare l’imminente uscita della nuova stagione di LOL: chi ride è fuori. Ovviamente non mancheranno neppure i protagonisti dell’iconico Tavolo, con Nino Frassica e i suoi compagni d’avventura: Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (16 marzo): Alessandro Siani, Enrico Brignano e Federica Brignone

Nel nuovo appuntamento con Che Tempo Che fa, ci saranno anche Alessandro Siani ed Enrico Brignano. Il duo comico presenterà nel salotto di Fabio Fazio la nuova edizione di LOL: chi ride è fuori, che debutterà con i primi cinque episodi il prossimo 27 marzo su Prime. Siani sarà co-conduttore e arbitro insieme ad Angelo Pintus, mentre Brignano è nel cast dei concorrenti dove ci sono anche Federico Basso, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci.

In puntata, spazio anche a Federica Brignone. Fazio renderà omaggio alla campionessa di sci, reduce dalla vittoria nel SuperG a La Thuile che le ha permesso di ipotecare la vittoria nella Coppa del Mondo generale. L’atleta milanese è la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo: in carriera ha conquistato 37 vittorie e 83 podi, 3 Coppe del Mondo di specialità e 1 Coppa del mondo generale. Al suo fianco stasera a Che tempo che fa ci sarà Federica Compagnoni, leggenda dello sci italiano negli anni ’90, ora Sarà Ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Ma non solo. Oggi Fazio ospiterà anche Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini, Cecilia Sala; Francesco Costa, Luca Mercalli. E poi il consueto racconto dell’attualità di Che Tempo Che Fa, lo spazio di Roberto Burioni dedicato alla scienza, la letterina di Luciana Littizzetto e, oggi più atteso come mai, l’angolo di Michele Serra, il giornalista del momento dopo aver promosso la manifestazione "Una piazza per l’Europa" che ieri ha tenuto banco nelle pagine di cronaca di tutti i giornali.

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Max Giusti. A loro, si uniranno al Tavolo in qualità di ospiti della serata Elio, Linus, Marcella Bella, Maria Grazia Cucinotta, Raul Cremona, Lello Arena. Giucas Casella.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

