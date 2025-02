Che tempo che fa, Fazio soffia Conti (e Sanremo) alla Rai e non solo: c’è anche l’uomo più discusso del mondo Stasera - domenica 9 febbraio - nuova puntata del talk sul canale Nove: Fazio svelerà Sanremo 2025 con Carlo Conti. Tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Puntata scoppiettante e ricca quella di oggi a Che Tempo Che Fa. Stasera, domenica 9 febbraio 2025, il talk di Fabio Fazio torna in onda con un nuovo appuntamento che già da giorni sta facendo scalpore per via dei suoi ospiti. In studio, infatti, ci sarà tra gli altri Carlo Conti, nuovo direttore artistico e conduttore di Sanremo, e Bill Gates, il filantropo statunitense fondatore della Microsoft. Ovviamente, in studio, dalle 19.30 in poi, ci saranno anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, e tutti gli altri ospiti fissi del famoso Tavolo: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. In più, in questa edizione, si sono uniti Diego Abatantuono e Max Giusti, mentre Gianrico Carofiglio, Antonio Scurati ed Edoardo Prati parteciperanno saltuariamente per promuovere libri e cultura. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (9 febbraio): Carlo Conti e Bill Gates

Esattamente come un anno fa accadde per Amadeus, anche Carlo Conti sbarca sul Nove nel salotto di Che Tempo Che Fa. Un colpaccio per Fabio Fazio riuscire a portare sulla rete Discovery il ‘pezzo grosso’ della Rai in questo momento. "Carlo Conti domenica sarà a Che Tempo Che Fa sul Nove per raccontarci il prossimo Festival di Sanremo… con tante sorprese", recita il post sui canali social della trasmissione, dove si annunciava l’ospitata del direttore artistico della kermesse.

Spazio poi a un altro ospite made USA: l’imprenditore Bill Gates, principale fondatore della Microsoft, e grande visionario che ha cambiato la nostra epoca, nonché uno degli uomini più potenti (e discussi) del mondo, che presenterà al pubblico il primo volume della sua autobiografia "Source code – I miei inizi". Inoltre, oggi a Che tempo che fa tornerà Cecilia Sala, la reporter italiana detenuta e poi rilasciata in Iran dopo alcune settimane di prigionia. Fazio intervisterà anche Ilaria Salis, europarlamentare e attivista, che presenterà il suo libro "Vipera", il giornalista e conduttore Aldo Cazzullo e il cantante Al Bano, reduce dalla delusione della mancata partecipazione al Festival di Sanremo in partenza il prossimo martedì su Rai 1. Conoscendo il carattere schietto e sincero della voce di Cellino San Marco, che per sua stessa ammissione ha mandato tre brani a Conti – tutti scartati – potrebbe arrivare qualche bordata dedicata a chi lo ha escluso dal cast di cantanti della kermesse musicale che tanto ama.

Inoltre, non mancheranno il consueto racconto dell’attualità di ‘Che Tempo Che Fa‘, lo spazio di Roberto Burioni, gli aneddoti di Ornella Vanoni, la letterina di Luciana Littizzetto e l’appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo‘ e tanto altro.

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Diego Abatantuono e Max Giusti. A loro si aggiungeranno al Tavolo anche alcuni ospiti speciali: Flora e Miro Tabanelli, primi italiani a vincere la Medaglia d’Oro agli X-Games nel big air di sci freestyle; l’attore Franco Oppini, il maestro d’orchestra Peppe Vessicchio, Giucas Casella, Francesca Manzini e Al Bano, che tornerà al Tavolo dopo l’intervista nella prima parte del programma. Immancabile, ovviamente, la presenza di Luciana Littizzetto con la sua letterina irriverente e Filippa Lagerback.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

