Che Dio ci aiuti 8, social impazziti per il bacio tra Cristina e Pietro: "Bellissima puntata" Dopo gli alti ascolti, sul web c'è stata anche una vera e propria ovazione per l'episodio di ieri sera: "QUESTA È ARTE QUESTA È LA TELEVISIONE CHE AMO".

In leggero calo rispetto alla scorsa settimana, la nuova puntata di Che Dio ci aiuti 8 ha comunque trionfato negli ascolti. Ieri sera, giovedì 17 aprile 2025, la longeva fiction con Francesca Chillemi al comando, è stata vista da 3 milioni e 616mila spettatori, incassando il 20,9% di share. Nel sesto appuntamento, invece, era arrivata a superare i 4 milioni di pubblico, confermandosi un prodotto vincente di mamma Rai. Gli ottimi ascolti, inoltre, sono stati confermati anche dall’ovazione social. Sia su Instagram che su X (ex Twitter), gli utenti hanno dimostrato di apprezzare tantissimo la serie, specialmente la puntata di ieri, che ha emozionato e divertito in egual misura. Due su tutte, le scene cha hanno entusiasmato il pubblico: il romantico e appassionato bacio tra Pietro e Cristina, e l’ironia di suor Azzurra quando risponde a Lorenzo dicendogli di non mettere i limoni nella lista della spesa ("I limoni ci sono…ci sono"), riferendosi ovviamente ai baci tra i due giovani fidanzati.

Social euforici per Che Dio ci aiuti 8: "Puntata stupenda stasera"

Non solo gli ascolti stanno premiando l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, ma anche i social stanno dimostrando parecchio entusiasmo per la fiction, le nuove trame nella Casa del Sorriso e i nuovi personaggi che sono entrati in scena. Su X e Instagram ieri sera l’hashtag della serie è andato in trend, e sono stati migliaia gli utenti che hanno commentato positivamente la puntata di questo giovedì 17 aprile. Sulla piattaforma Meta, sotto gli spezzoni video del bacio tra Cristina e Pietro si legge: "Puntata stupenda stasera", "Bellissima puntata di una serie meravigliosa! Ci regalate: risate, emozioni, leggerezza, ilarità ma anche motivi per riflettere e capire il comportamento altrui.. Direi che siete perfetti e bravissimi, davvero!!!", "aspettavo questo momento da una vitaaa".

Ma anche su X non si scherza: "Non scherzo se dico che questa è stata la scena più bella di tutte le puntate finora", "RAGAZZI STA PUNTATA È TROPPO DIVERTENTE, LA MIGLIORE, AIUTATEMI A DIRE LA MIGLIORE FINO AD ORA", "QUESTA FICTION È LA MIA VITA, LA MIA CASA, TUTTO. STO MALISSIMO", "Che la letteratura italiana riparta da Azzurra Leonardi", "la dichiarazione davanti a tutti, il bacio, Lorenzo che scopre di Pietro e Cristina e ci piazza lo svenimento in stile cecchini QUESTA È ARTE QUESTA È LA TELEVISIONE CHE AMO".

