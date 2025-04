Che Dio ci aiuti 8, suor Azzurra fa una scoperta terribile su Dario. E Cristina finisce in guai enormi Le anticipazioni della sesta puntata della fiction tanta amata dal pubblico del piccolo schermo: Azzurra non sa se dire la verità a Lorenzo sulla moglie.

Stasera, giovedì 10 aprile, va in onda su Rai 1 alle 21:30 la sesta puntata di Che Dio ci aiuti 8. La serie tv prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni è sempre uno dei grandi appuntamenti del piccolo schermo per i telespettatori italiani. Scopriamo quindi le anticipazioni della puntata in onda stasera in prima visione e in prima serata.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni sesta puntata (10 aprile)

Il primo episodio in onda questa sera si chiama Aiutami: le ragazze della casa famiglia di Roma danno sempre molto da fare a suor Azzurra. Tuttavia il personaggio interpretato da Francesca Chillemi non può non distrarsi da ciò che succede fuori e infatti insieme a Lorenzo prende molto a cuore un caso di violenza domestica. Intanto indaga sempre sull’uomo che Serena incontra all’insaputa del marito. Azzurra farà una scoperta su Dario che sarà difficile da accettare. Cristina intanto è sempre più fredda con Pietro e anche lui comincia a trattarla in modo diverso. Nel secondo episodio della sesta puntata in onda questa sera dal titolo Rewind Azzurra non si dà pace, non sa se raccontare tutto la verità a Lorenzo oppure tenersela per sé. Cristina è nel frattempo finita nei guai, un dramma che ha a che fare anche con il suo ex fidanzato Matteo. A rimanerci molto male in tutta questa faccenda venuta a galla è Pietro che, totalmente sconfortato, va da Cristina e la accusa di non essere per niente cambiata. Per lui la ragazza non vuole uscire da una situazione pur avendo trascorso un periodo con delle persone che le hanno fatto capire e le hanno mostrato anche un’altra strada da percorrere. Cristina è disperata e allora suor Azzurra non può far altro che consolarla e offrirsi di aiutarla.

Nell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti troviamo vecchi e nuovi attori, oltre a Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni, ci sono Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Inoltre la fiction Rai vede la collaborazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

Dove vedere (e rivedere) le puntate della fiction con Francesca Chillemi

La sesta puntata di Che Dio ci aiuti 8 andrà in onda questa sera, giovedì 10 aprile, alle 21:30 su Rai 1. Inoltre la visione della fiction con Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni è possibile anche in streaming sia on demand che in diretta su RaiPlay.

