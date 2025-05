Che Dio ci aiuti 9, spoiler dopo il finale di stasera: l’addio imprevisto e la data della nona stagione La fiction Rai più amata sta per volgere al termine: ci sarà una nona stagione? La possibile messa in onda, il cast e il personaggio che dovrebbe dire addio.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

In questo momento sta andando in onda il tanto attesa finale di stagione di Che Dio ci aiuti 8 e i fan si stanno già chiedendo se ci saranno ancora altri episodi e quando usciranno. La serie, che va in onda dal 2011, ha registrato anche quest’anno ottimi ascolti ed è una delle più amate nella programmazione Rai.

Che Dio ci aiuti 9 si farà? La possibile data

L’azienda di viale Mazzini non ha comunicato ancora nulla in merito a una prossima stagione di Che Dio ci aiuti, tuttavia i buoni ascolti e il gradimento del pubblico per una serie che ha saputo rinnovarsi con il tempo fanno ben sperare. Considerando il fatto che la fiction va in onda ogni due anni, la data d’uscita potrebbe tranquillamente essere il 2027, dando il tempo alla produzione e al cast di girare le nuove puntate. Per le anticipazioni è molto presto ancora ma possiamo immaginare che ci saranno nuovi sviluppi narrativi per personaggi come Melody, Cristina, Olly e Pietro. Inoltre anche il ruolo di Suor Azzurra, il personaggio principale interpretato da Francesca Chillemi, ha molto ancora da raccontare e si dovrà capire il suo ruolo nella casa famiglia di Roma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi potrebbe rimanere nel cast e chi andar via

Non si esclude la partecipazione anche soltanto come guest star di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi ma coloro che probabilmente saranno ancora del cast sono: Francesca Chillemi (Suor Azzurra), Giovanni Scifoni (Lorenzo Riva), Bianca Panconi (Melody), Ambrosia Caldarelli (Cristina Vanzini), Tommaso Donadoni (Pietro Riva), Ludovica Ciaschetti (Olly), Giulio Corso (Corrado Proietti) e Gaia Bella (Giulia Riva). La storia di Che Dio ci aiuti 9 molto probabilmente si svolgerà sempre a Roma per via della casa d’accoglienza delle ragazze in difficoltà che qui ha sede. Tuttavia nel tempo la fiction ha cambiato spesso ambientazione, da Modena a Fabriano, da Assisi alla capitale.

Tra i personaggi di un cast che col tempo si è sempre rinnovato troviamo una delle new entry di quest’anno Cristina Vizzini, interpretata da Ambrosia Caldarelli. La ragazza è incinta ed è accolta nella casa famiglia del Sorriso. Man mano nascerà una simpatia tra lei e il figlio del direttore della struttura Pietro, che ha il volto di Pietro Donadoni. A proposito del suo personaggio l’attrice ha fatto intendere che forse non ci sarà nella prossima stagione: "Cristina tornerà nella nona stagione di Che Dio ci aiuti? Non lo so davvero, dipenderà anche da come andrà la serie. Però spero di si, mi sono affezionata tanto a lei, all’inizio è stata una sfida ma poi ci ho rivisto tanto di me stessa".

Potrebbe interessarti anche