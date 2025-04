Che Dio Ci Aiuti 8, anticipazioni settima puntata: Cristina e Pietro si sono fidanzati (ma Azzurra li scopre) Oggi giovedì 17 aprile 2025 va in onda il settimo appuntamento dell’ottava stagione: le trame degli episodi della fiction di Rai 1

Che Dio ci aiuti 8 torna in onda oggi giovedì 17 aprile 2025. Si rinnova l’appuntamento con Francesca Chillemi e quella che sarà la settima puntata di questa ottava stagione dell’amatissima fiction Rai con Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni. Stasera, infatti, andranno in onda due nuovi episodi, intitolati "Teniamoci stretti" e "La via stretta". Appuntamento, come sempre, in prima serata su rai 1. Scopriamo tutte le trame e le anticipazioni.

Che Dio ci aiuti 8, le anticipazioni della settima puntata

Nel 13esimo episodio di Che Dio ci aiuti 8 – intitolato "Teniamoci stretti" – Cristina deve fare i conti con le conseguenze del suo gesto anche nella casa-famiglia. La giovane ha aiutato l’ex fidanzato Matteo a nascondersi e ora il Tribunale ha incaricato Alessia di redigere una relazione sulla Casa del Sorriso. Cristina si sente in colpa, ma né Pietro né Olly o Melody la aiuteranno, ancora scottati da quanto successo. Solo Lorenzo, mettendo per una volta da parte le sue amate regole, deciderà di venirle incontro e di comportarsi quasi come un padre. Il suo gesto sarà di esempio anche per Pietro, che finirà col buttarsi e fare il primo passo.

Nel secondo episodio in onda stasera – il 14esimo dell’ottava stagione, intitolato "La vita stretta" – il caso di una truffa a un’anziana architettata dal nipote desterà l’attenzione di tutti. Lorenzo, intanto, inizia un percorso di terapia per aiutare Olly, che sta finalmente iniziando ad avere dei ricordi vissuti col padre. Nel frattempo, se da un lato Melody aspetta ancora impaziente un messaggio da Corrado, dall’altro tra Cristina e Pietro è scattato l’amore e i due si sono fidanzati, seppure ancora in gran segreto. La nuova coppia, però, viene subito scoperta da Azzurra, che spinge entrambi a dire la verità a Lorenzo. Pietro è convinto che sia la cosa giusta da fare, ma sembra titubare a tal punto che Cristina inizia a dubitare dei sentimenti che prova per lei.

Il cast

Nel cast dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti ritroviamo Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni, ma anche Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. La fiction Rai vede anche la collaborazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

Quando e dove vedere Che Dio ci aiuti 8 in tv e streaming (giovedì 17 aprile 2025)

Che Dio ci aiuti 8 va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale, dove sono disponibili tutti gli episodi della fiction.

