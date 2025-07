Colpo di scena Disney+: arriva la serie Cenerentola vista dalle Fate Madrine (e Jennifer Lopez ci mette lo zampino) Disney+ starebbe lavorando a una serie musicale su Cenerentola vista dalle Fate Madrine. Alla produzione anche la pop star Jennifer Lopez e Skydance TV

Ci sono fiabe che non passano mai di moda, anche se il tempo scorre senza mai fermarsi. Storie che, nel corso della vita di ciascuno di noi, hanno lasciato un segno e hanno accompagnato generazioni e generazioni nella loro crescita. Una delle fiabe più conosciute in assoluto, Cenerentola, sarà al centro di un nuovo progetto targato Disney+ e prodotto da Jennifer Lopez, cantante e attrice. Sì, avete capito bene: la pop star vestirà, dunque, un ruolo inedito, catturando l’attenzione di tutti i suoi milioni di fan. Già qualche anno fa si era parlato di questo progetto, poi, per qualche ragione, è stato un po’ accantonato. Oggi, però, sembrano esserci delle novità che noi siamo pronti a svelarvi.

Cenerentola, Jennifer Lopez produrrà la serie Disney+: cosa sappiamo

La serie limitata ispirata a Cenerentola di Rodgers & Hammerstein, prodotta da Skydance Television, Concord Originals e Nuyorican di Jennifer Lopez, è in sviluppo e sarà disponibile su Disney+. Dopo una competizione tra Disney e Amazon, il progetto, che racconta la storia dal punto di vista delle fate madrine, ha la sceneggiatura di Rachel Shukert, anche showrunner e produttrice esecutiva. Tra i produttori esecutivi figurano Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Sophia Dilley, Scott Pascucci e Bill Bost. Skydance ha un accordo con Concord per sviluppare diversi musical, tra cui Cenerentola e un adattamento moderno di Oklahoma!.

Quando fu presentato per la prima volta questo progetto, nel 2022, Bill Bost, Presidente di Skydance Television, dichiarò: "La storia di Cenerentola è senza tempo, ora più che mai. Quest’ambiziosa storia d’amore, di famiglie anticonvenzionali, e sul sorprendente potere dei desideri ha ispirato i lettori e gli spettatori di tutto il mondo per secoli, e siamo entusiasti di poter lavorare con Jennifer, Rachel, Concord e la Rodgers & Hammerstein Organization per portare questa nuova versione sullo schermo." Sophia Dilley di Concord Originals aggiunse: "Rodgers & Hammerstein hanno elevato la già magica storia di Cenerentola con la loro iconica musica, e hanno attirato leggende sia sullo schermo che sul palcoscenico durante tutto il corso delle loro numerose e acclamate iterazioni. La nostra partnership con Skydance e Nuyorican per questo progetto è il primo passo di tanti verso il nostro obbiettivo collettivo, quello di portare dei classici senza tempo all’attenzione di nuove generazioni, e Rachel è la voce perfetta per ampliare questa storia in modo contemporaneo."

JLo entra nel mondo incantato di Cenerentola

Cenerentola è uno dei musical più celebri di Rodgers & Hammerstein, debutto televisivo nel 1957 con Julie Andrews, che ottenne una nomination agli Emmy e fu seguito da oltre 100 milioni di spettatori. Fu rifatto nel 1965 con Lesley Ann Warren e nel 1997 con Brandy e Whitney Houston. La versione del 1997 ha ispirato una serie TV prodotta da Jennifer Lopez, e in Italia è stata trasmessa su Disney Channel e ora disponibile su Disney+.

