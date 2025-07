Indiana Jones, Disney prepara il colpo di scena: un reboot per restituire gloria al leggendario archeologo Dopo il flop dell'ultimo film, Disney pensa a un reboot di Indiana Jones: un nuovo eroe giovane per rilanciare il mito e riportare il franchise al successo

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Indiana Jones è una delle saghe cinematografiche più amate di sempre: le avventure del celebre, coraggioso e temerario archeologo hanno da sempre appassionato milioni di persone. Tuttavia, l’ultimo film del franchise, il quinto, uscito nel 2023 e intitolato Indiana Jones e Il Quadrante del Destino, non ha ottenuto il successo sperato. La pellicola, infatti, ha ottenuto risultati deludenti al botteghino, incassando meno di 400 milioni di dollari nel mondo. Harrison Ford, però, ha reagito con pragmatismo, dichiarando in un’intervista di essere felice di aver realizzato il film e spiegando di aver voluto dare al personaggio un’ulteriore occasione per raccontare una nuova storia. Ad oggi, però, c’è una grande novità: Disney starebbe pensando a un reboot completo per rilanciare la saga (con qualche novità). Vediamo insieme tutti i dettagli.

Indiana Jones, la mossa di Disney per rilanciare la saga: reboot completo in vista?

Indiana Jones potrebbe rinascere. A quanto pare, Disney non ha alcuna intenzione di mettere fine al franchise di successo (nonostante il flop del quinto film) e starebbe pensando a un piano per rilanciarlo. Ma cerchiamo di fare un piccolo passo indietro per capirci di più. Quando Disney ha acquisito Lucasfilm nel 2012, ha ottenuto anche i diritti del franchise di Indiana Jones, oltre a Star Wars. Mentre la produzione di Star Wars è stata molto attiva, Indiana Jones ha visto solo un film targato Disney: Indiana Jones e Il Quadrante Del Destino (2023), diretto da James Mangold. Nonostante le recensioni positive, il film è stato un disastro al botteghino, con incassi inferiori ai costi di produzione. Si parla ora di un possibile reboot di Indiana Jones, con un annuncio che potrebbe arrivare al D23 Expo del prossimo anno. Disney e Lucasfilm vogliono rilanciare il franchise, riconoscendo il valore iconico del personaggio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un reboot permetterebbe di scegliere un attore più giovane, dato che il pubblico sembra poco interessato a vedere un Indiana Jones anziano, come dimostrato dal recente film. Il reboot però presenta rischi, soprattutto nel trovare un sostituto all’altezza di Harrison Ford. Disney ha già vissuto un’esperienza simile con Solo: A Star Wars Story, che non ha avuto successo nonostante un’attenta interpretazione del giovane Han Solo. Nonostante le difficoltà, rilanciare Indiana Jones seguendo l’esempio di altri franchise come James Bond potrebbe funzionare, a patto che il progetto sia ben gestito.

Dove vedere in streaming tutti i film della saga di Indiana Jones

Probabilmente, la lettura di questo articolo vi avrà fatto venire voglia di (ri)vedere tutti i film della saga di Indiana Jones. Nessun problema, di seguito vi sveliamo su quali piattaforme streaming potrete trovarli:

Indiana Jones – I Predatori D’Arca Perduta (1981)

Apple TV

Prime Video

Rakuten TV

Indiana Jones e Il Tempio Maledetto (1984)

Rakuten TV

Apple TV

Prime Video

Indiana Jones e L’Ultima Crociata (1989)

Apple TV

Prime Video

Rakuten TV

Indiana Jones e Il Regno Del Teschio Di Cristallo (2008)

Rakuten TV

Prime Video

Apple TV

Indiana Jones e Il Quadrante Del Destino (2023)

Disney+

Rakuten TV

Prime Video

Apple TV

Potrebbe interessarti anche