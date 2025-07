Jennifer Aniston fidanzata, dolce estate a Maiorca: sorrisi, complicità e passione con l’ipnotizzatore Jim Curtis Dopo anni da single, l’attrice è stata sorpresa con Jim Curtis, affascinante coach motivazionale: tra yacht e sguardi complici, potrebbe essere nato l'amore

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Milioni di fan l’acclamano per il suo incredibile talento nella recitazione e, adesso, una recente notizia potrebbe ‘accendere’ il loro entusiasmo. Jennifer Aniston potrebbe aver ritrovato la serenità accanto ad un nuovo ‘lui’, ma cerchiamo di prendere queste parole con estrema cautela. Dopo un lungo periodo vissuto da sola a causa della fine del matrimonio con Justin Theroux e diverse commedie in cui il suo personaggio trova un nuovo amore, stavolta questo epilogo potrebbe essere reale. L’avvistamento sarebbe avvenuto nel corso della sua vacanza a Maiorca. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Jennifer Aniston, Jim Curtis potrebbe aver fatto breccia nel cuore della star

Jennifer Aniston, a più di sette anni dalla fine del matrimonio con Justin Theroux, potrebbe aver trovato un nuovo amore. Durante una vacanza a Maiorca, è stata fotografata insieme a Jim Curtis, ipnotizzatore e coach motivazionale con oltre mezzo milione di follower su Instagram. I due sono stati visti dirigersi a una festa su uno yacht e Jennifer avrebbe già presentato Jim ai suoi amici più stretti. La coppia era stata notata insieme anche il mese scorso in California. Nel 2021, l’attrice aveva detto: "Ho scelto di non uscire con nessuno per molto tempo. Ho adorato davvero essere da sola e essere me stessa senza far parte di una coppia. Nessuno di importante è ancora entrato nel mio radar ma penso che sia arrivato il momento". Ora sembra che l’uomo giusto sia arrivato e noi staremo a vedere con ansia cosa accadrà.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Qualcosa Di Speciale, film in cui Jennifer Aniston trova un nuovo amore

Come vi abbiamo brevemente accennato nell’introduzione, sono tante le commedie a cui Jennifer Aniston ha preso parte e in cui si innamora romanticamente di un ‘lui’ che sembra quasi perfetto. Noi però, ne abbiamo scelto uno in particolare da consigliarvi in streaming perché ci sembra quello che ‘calza meglio‘ in questa situazione, ovvero, quella in cui, dopo tante delusioni, trova un nuovo amore. Il film si intitola Qualcosa Di Speciale, è del 2009 ed è diretto da Brandon Camp. La trama segue un noto scrittore, Ryan Burke, il quale, dopo la tragica perdita della moglie in un incidente d’auto, pubblica un libro su come affrontare il dolore e il lutto. Durante un convegno a Seattle, incontra Eloise, una donna che gestisce un negozio di fiori vicino, e nasce subito un’intensa attrazione. Eloise, però, è restìa nell’ impegnarsi a causa di delusioni passate, ma i due decidono comunque di frequentarsi. Entrambi devono affrontare i propri dolori personali, e la loro relazione li aiuterà a trovare la forza per andare avanti.

Nel cast troviamo: Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Martin Sheen, Sasha Alexander, Judy Greer, Dan Fogler, Gina Holden, Joe Anderson, John Carroll Lynch, Frances Conroy, Michelle Harrison, Michael Kopsa, Patricia Harras, Rekha Sharma, Brandon Jay McLaren, Alessandro Juliani, Daniel Bacon, Darla Vandenbossch.

Dove vedere in streaming Qualcosa Di Speciale

Il film Qualcosa Di Speciale lo trovate in streaming sulle seguenti piattaforme:

RaiPlay

Apple TV

Prime Video

Rakuten TV

Potrebbe interessarti anche