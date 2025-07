Disney lancia le serie del 2025 con un trailer: Alien arriva sulla Terra, ma Percy Jackson si prepara a una battaglia epica Disney accende l’attesa con le prime scene della nuova stagione di Percy Jackson: più fedele ai libri, pronta a conquistare tutti. Ma ci sono anche altre serie

Siamo a poco più della metà del 2025 e il meglio delle uscite delle serie tv deve ancora arrivare. Sappiamo cosa state pensando: "Sì, ma la più attesa di tutte era Squid Game 3", e in parte potrebbe essere vero (dato che c’era tantissimo hype attorno all’ultima stagione dello show). Ma ci sono davvero tante serie tv che vedranno la luce proprio entro quest’anno, che non sono affatto da meno. Non dimentichiamoci che c’è ancora Mercoledì 2 e poi la seconda stagione di Percy Jackson e Gli Dei Dell’Olimpo, ma non vogliamo citarne tante in questo paragrafo. Proseguite la lettura e capirete cosa vogliamo farvi presente.

Il teaser di Disney+ fa sognare i fan: tutte le serie che vedremo nel 2025

Martedì, Disney ha pubblicato un nuovo trailer per i suoi titoli in streaming in arrivo entro la fine dell’anno, includendo alcune nuove scene di Alien: Pianeta Terra (titolo originale Alien: Earth). La serie è un prequel ambientato due anni prima del film originale di Alien, che per la prima volta porta gli xenomorfi sul nostro pianeta natale. Nel teaser trailer vediamo lo xenomorfo avvicinarsi furtivamente a una persona indifesa, con scene nuove come un’astronave che sorvola una città e Babou Ceesay nel ruolo di Morrow, un personaggio ancora misterioso, che pronuncia la frase inquietante: "Quando arrivano i mostri, non puoi far altro che urlare". Il trailer presenta anche estratti di altre serie Disney+ come All’s Fair, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Chad Powers, The Twisted Tale of Amanda Knox, King of the Hill, Only Murders in the Building e Marvel’s Wonder Man. La nuova serie del franchise Alien uscirà il 13 agosto 2025 su Disney+.

Percy Jackson e Gli Dei Dell’Olimpo: la serie fantasy è una delle più attese

Come vi abbiamo spiegato nel precedente paragrafo, Disney, qualche ora fa, ha rilasciato un trailer per tutte le sue prossime serie in streaming, tra cui c’è anche Percy Jackson e Gli Dei Dell’Olimpo. La seconda stagione dell’attesissima e apprezzatissima serie debutterà a dicembre, con una terza stagione già confermata. Un nuovo video mostra una scena tratta da Il mare dei mostri, con Percy, Annabeth e Grover impegnati in una corsa di carri al Campo Mezzosangue, segno della fedeltà della serie ai romanzi di Rick Riordan. Percy Jackson si distingue per il suo stile cinematografico preciso e l’appeal che si è creato anche tra gli adulti cresciuti con i libri.

La serie originale di cinque romanzi (2005-2009) ebbe due adattamenti cinematografici poco apprezzati dai fan. La nuova serie, invece, è stata ben accolta: la prima stagione, uscita nel 2023, ha avuto successo di pubblico e critica. Riordan ha anche pubblicato due nuovi romanzi su Percy nel 2023 e 2024, ampliando così l’universo narrativo. Da notare come la produzione della serie avvenga rapidamente, così da mantenere coerente l’età del cast con i personaggi. Questa è una cosa molto apprezzata dai fan, soprattutto quelli più fedeli.

