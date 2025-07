Da Friends alla dark comedy: Jennifer Aniston sarà una madre narcisista nella nuova serie Apple ispirata a una storia vera Jennifer Aniston si trasforma in una madre autoritaria e narcisista nella nuova serie Apple ispirata al memoir di Jennette McCurdy, tra dramma e ironia pungente

Per tutti è l’indimenticabile Rachel Green della famosissima sitcom del 1994, Friends, ma all’anagrafe è la talentuosa Jennifer Joanna Aniston, attrice di successo che riesce a interpretare magistralmente qualsiasi ruolo debba fare. Sempre aperta a nuove esperienze lavorative, Aniston, nel 2023 ha preso parte al film Murder Mistery 2, una commedia d’azione con Adam Sandler. Un film ricco di colpi di scena sulla paternità moderna e sull’amicizia. Ora però, la celebre attrice è chiamata a un ruolo molto più complicato: infatti, Apple TV ha dato il via libera alla realizzazione di una commedia drammatica intitolata Sono Contenta Che Mia Madre Sia Morta (I’m Glad My Mom Died), di cui lei sarà la protagonista. Siete curiosi di saperne di più? Allora proseguite la lettura perché nei prossimi paragrafi vi spiegheremo tutto.

Sono Contenta Che Mia Madre Sia Morta: Jennifer Aniston protagonista della serie Apple TV

L’apprezzatissima Jennifer Aniston sarà la protagonista di un nuovo e particolare progetto. Apple TV+ ha approvato I’m Glad My Mom Died (Sono Contenta Che Mia Madre Sia Morta), una commedia drammatica tratta dal bestseller di Jennette McCurdy, con Jennifer Aniston nel ruolo anche di produttrice esecutiva. Nonostante il nuovo impegno, Aniston continuerà a lavorare su The Morning Show, la cui quarta stagione uscirà il 17 settembre e che dovrebbe avere una quinta stagione. La serie di 10 episodi è prodotta da Apple Studios e vede McCurdy, Ari Katcher e altri come produttori esecutivi. Il libro di McCurdy, pubblicato nel 2022, è stato un grande successo, restando oltre 80 settimane nella classifica dei bestseller del New York Times.

Trama e cast di Sono Contenta Che Mia Madre Sia Morta

I’m Glad My Mom Died (questo il titolo originale della serie) è una commedia drammatica che racconta le difficoltà di Jennette McCurdy, ex attrice bambina, con una madre autoritaria e narcisista. La storia si concentra sul rapporto di dipendenza tra una giovane attrice di successo e sua madre, interpretata da Jennifer Aniston. McCurdy è nota per il ruolo di Sam Puckett nella serie di Nickelodeon, iCarly e nel suo spin-off Sam & Cat. Tra i produttori esecutivi del progetto ci sono McCurdy, Aniston e altri collaboratori di Echo Films, Merman e LuckyChap. Per quanto riguarda il cast, invece, non sappiamo quali altri attori saranno coinvolti in questo progetto, poiché è alle primissime fasi. Tuttavia, non appena avremo ulteriori informazioni, non esiteremo ad aggiornarvi.

Dove vedere in streaming Murder Mistery 2 con Jennifer Aniston

Se desiderate un po’ di spensieratezza con un pizzico d’azione e deciderete di guardare Murder Mistery 2, troverete la commedia con Jennifer Aniston e Adam Sandler in streaming su Netflix.

