Quel pazzo venerdì 2, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan si scontrano nel trailer del film: è 'amore' nella vita reale A due decenni di distanza, Disney accontenta milioni di fan con il sequel del film cult che riporta insieme sul set le due attrici

Disney ha ufficialmente diffuso il trailer e il poster di Quel pazzo venerdì 2, sequel del film cult con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Le due attrici torneranno a scambiarsi di corpo il 6 agosto, ma questa volta le cose saranno ancora più complicate. A distanza di 20 anni la casa di Topolino accontenta quei milioni di fan che chiedevano a gran voce una loro reunion sul set. Vediamo assieme dove recuperare Quel pazzo venerdì in streaming in attesa del sequel.

Di cosa parla la trama di Quel pazzo venerdì 2 e dove vedere il primo film in streaming

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan riprendono i loro vecchi ruoli di Tess e Anna Coleman. La storia ricomincia anni dopo la conclusione del primo film, dopo che Tess (Curtis) e Anna (Lohan) hanno attraversato la loro "crisi di identità". Anna adesso ha una figlia, Harper, e sta per accogliere una figliastra, Lily. Mentre affrontano le sfide che derivano dall’unione di due famiglie, Tess e Anna scoprono che un fulmine può davvero colpire due volte nello stesso punto. Le due donne vengono infatti nuovamente scambiate di corpo, ma questa volta sono coinvolte anche le due ragazzine.

La trama quindi amplia il concept del film originale, introducendo una terza variabile. Se in Quel pazzo venerdì, a scontrarsi erano solo due generazioni (quella adolescenziale di Anna con quella adulta di Tess), adesso ci sarà di mezzo anche la dimensione quasi infantile delle due figlie. Quel pazzo venerdì 2 con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis sarà diretto da Nisha Ganatra e tratto dal libro A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers. Tra le star che riprenderanno il proprio ruolo originale troviamo Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao. Julia Butters e Sophia Hammons saranno Harper e Lily, a cui si aggiungono i volti nuovi di Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan. Per vedere in streaming Quel Pazzo venerdì potete recarvi su Disney+, oppure recuperarlo a noleggio o in acquisto su Prime Video, YouTube e Google Play Film.

L’affetto tra Curtis e Lohan

La carriera di Lindsay Lohan non è esattamente quella che si definirebbe tranquilla, anche per numerose vicende private. L’attrice ha però da qualche tempo trovato la propria serenità, anche grazie ad alcune pellicole distribuite su Netflix. La collega Jamie Lee Curtis le ha dedicato una commovente lettera durante gli ultimi giorni di riprese di questo sequel, di cui si vociferava da anni ma che non era mai entrato in produzione.

"L’ultimo venerdì di questo Freakier Friday o forse dovrei chiamarlo CRYDAY. Abbiamo ancora un paio di giorni la prossima settimana, ma sta finendo e questa mattina, mentre arrivavo al lavoro e guardavo le centinaia di persone che si stavano riunendo per realizzare il film per i fan, girando il film in California, mi sento particolarmente grata alla mia figlia cinematografica, @lindsaylohan, senza la quale non avremmo potuto fare questo film. Mai. Mi ha regalato una maglietta di @suziekondi dopo che le avevo fatto i complimenti per la sua e oggi l’ho indossata in suo onore. Vado a fare il trucco e a lavorare. Grazie per tutto l’amore alla @disneyd23! È stato LEGGENDARIO!" ha postato Curtis sui propri profili social.

