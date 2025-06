Ariana Grande, il volto di Glinda di Wicked entra nell'Academy ma scatta la polemica: il motivo inimmaginabile L’Academy proclama i nuovi membri: tra i grandi nomi ammessi c’è la star di Wicked, ma fa rumore l’assenza di una star internazionale appena candidata all’Oscar

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha da poco annunciato l’ingresso di 534 nuovi membri per il 2025. Tra di loro, alcuni volti notissimi dello show business come Ariana Grande, Jason Momoa, Sebastian Stan, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Margaret Qualley e Jodie Comer. Fa tuttavia scalpore l’esclusione di Karla Sofia Gascon, star del recente Emilia Perez e prima attrice transgender ad essere candidata all’Oscar. Una scelta che ha gettato importanti ombre sul processo di inclusione portato avanti dall’Academy e fatto scattare una rivolta sul web. Parlando di nomination alla famosa statuetta, Ariana Grande avrebbe potuto non riceverla, se uno dei ben sei provini fatti per il ruolo di Glinda da parte di Amanda Seyfried fosse andato in porto.

Mancanza di inclusione? Forse no

L’esclusione dalla lista finale di Karla Sofia Gascon è destinata a far discutere a lungo. Nonostante una performance pluripremiata e acclamata, le porte dell’Academy per lei sono rimaste chiuse. Una decisione che potrebbe essere letta come politica e controversa, figlia anche di un discutibile passato sui social. Oppure alla base potrebbe esserci lo status di star controversa di Gascon. Al momento, possiamo solo fare delle ipotesi.

Ben sei provini ma niente ruolo

Il successo della versione cinematografica del musical di Broadway Wicked è sotto gli occhi di tutti. Oltre a collezionare due premi Oscar, ha incassato la bellezza di 756.200.000 di $, spianando la strada per il sequel, sottotitolato For Good e al cinema a novembre. Un successo che avrebbe potuto portare il nome di Amanda Seyfried, che ha tenuto d’occhio il ruolo per anni, preparandosi e sostenendo ben sei audizioni, alcune risalenti persino al periodo in cui ha recitato in Mamma Mia!. "Ho fatto sei provini per Wicked perchè dovevo essere perfetta", ha detto. "Ero preoccupata, a stento avevo il tempo, ma ce l’ho fatta. Mi sono fatta il culo per anni e anni su quella musica". Alla fine, però, sappiamo tutti bene come sia andata: la Universal ha scelto l’approccio contrario, trasformando in attrice la cantante Ariana Grande (che pur aveva un passato a Disney Channel).

