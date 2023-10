La volta buona: tiro mancino di Martina Colombari, Balivo gelata. Cos'è successo Nella puntata di oggi, l'ex Miss Italia ha fatto una rivelazione scioccante su Giorgio Panariello. Salvo poi spiegare alla conduttrice che si trattava solo di uno scherzo.

Per un attimo Caterina Balivo se l’è vista brutta. La conduttrice de "La volta buona" stava intervistando l’ex Miss Italia Martina Colombari, quando una rivelazione spiazzante l’ha fatta sudare freddo. La moglie di Alessandro Costacurta ha infatti raccontato, tra lo stupore generale, che Giorgio Panariello ci avrebbe provato con lei ai tempi del suo show del sabato sera. La Balivo è quindi rimasta senza parole, letteralmente basita. Finché Martina non ha deciso di gettare la maschera, rivelando che in realtà si trattava solo di uno scherzo. Ecco di seguito i dettagli.

Caterina Balivo e lo scherzo di Martina Colombari

Oggi a "La volta buona" la prima ospite di puntata è stata Martina Colombari. L’ex Miss Italia è stata intervistata dalla conduttrice Caterina Balivo a proposito della sua lunga carriera, della famiglia e della vita privata, finendo per regalare ai telespettatori Rai un momento di puro intrattenimento. A un certo punto, infatti, la Balivo ha deciso di mandare in onda una clip della Colombari, che mostrava l’ex modella durante il suo periodo di lavoro nello show del sabato sera di Giorgio Panariello. E al termine del video, Martina ha sganciato la "bomba".

"Saluto Panariello", ha detto la Colombari, "però sai…ci provava eh…era insistente". A queste parole, la Balivo è rimasta letteralmente impietrita, a metà tra l’imbarazzo e il grande stupore. Sullo studio de "La volta buona" è così calato un silenzio glaciale, che si sarebbe certamente protratto se la moglie di Costacurta non avesse deciso di gettare la maschera. Con un colpo di teatro, la Colombari ha infatti spiegato alla Balivo che il suo, in realtà, era solo uno scherzo. "Ma è uno scherzooo", ha chiarito in tutta fretta, "ci aveva creduto…è rimasta basita!".

Grande sospiro di sollievo per Caterina, allora, che ha ammesso candidamente di essersela vista brutta: "Torniamo alla slot…mi era presa una certa ansia". A questo punto l’intervista è proseguita, con la Colombari che ha parlato della sua bellissima esperienza a Pechino Express insieme al figlio. "Esperienza unica in un contesto in cui non si hanno i soldi, senza casa, senza telefono e senza macchina", ha spiegato l’ex modella. "È stata però una delle esperienze più belle della mia vita…c’era un imprevisto ogni 5 minuti". La Balivo ha poi concluso mostrando alla sua ospite un post social del figlio, in cui il ragazzo ringraziava la madre per la splendida avventura. E l’intervista è terminata con le lacrime di commozione di Martina Colombari.

