Caterina Balivo risponde a tono a Selvaggia Lucarelli: "Le foto non le scelgo io!" La diatriba tra la giudice di Ballando con le stelle e la conduttrice di La volta buona non sembra placarsi. Ora a mettersi in mezzo è la stessa Balivo

Dopo il silenzio stampa di alcuni giorni, la conduttrice Caterina Balivo ha deciso finalmente di parlare della polemica sorta la scorsa settimana in merito ad alcun scelte un po’ antipatiche fatte durante una delle puntata del suo show pomeridiano in Rai: La volta buona. Dopo essere stata al centro dei commenti di molti telespettatori per non essere riuscita a vestire le scarpe di chi la precedeva: Serena Bortone, probabilmente la produzione ha cercato di fare il possibile per rendere il format della Balivo un po’ più interessante, ma devono aver calcato la mano, perché hanno scatenato l’ira di una giornalista che è meglio non scomodare per queste cose.

L’antefatto e le polemiche di Selvaggia Lucarelli

Tutto è cominciato appunto, durante la diretta di una delle puntate de La volta buona, mentre veniva mandato in onda un servizio relativo a Ballando con le stelle, programma nel quale la Lucarelli riveste il ruolo di giudice. Nel servizio in questione si parlava proprio della giuria del talent, quindi la padrona di casa, Caterina Balivo, ha deciso di realizzare con l’ospite della puntata, Nunzia De Girolamo, un gioco interessante, una sorta di versione tutta sua di "Chi salvi e chi butti?". A quel punto la conduttrice ha mostrato all’invitata delle foto di diversi personaggi, mettendo a confronto proprio Selvaggia Lucarelli, e il collega di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto. Bene, sembra proprio che alla giornalista e giudice di ballo non siano andate giù le foto scelte, soprattutto la sua. Mentre nella foto di Guillermo lui appare sorridente e disteso, lo stesso non si può dire della foto di Selvaggia, dove appare indispettita e corrucciata, quando non proprio arrabbiata. Quindi la giornalista ha preso in mano il cellulare, pubblicando un frame del programma e scrivendo: "Gentillezze: ma sì scegliamo la foto in cui è più brutta e più st***za". E il pubblico si è generalmente sentito di farle ragione, vista la palese differenza tra i due scatti scelti.

La risposta poco convincente della Balivo

Avendo questa situazione scatenato una vera e proprio bomba mediatica, la Balivo ha scelto di placare subito gli animi, sfruttando un momento della puntata del suo show per chiarire pubblicamente la sua posizione. La conduttrice ha cercato come poteva di giustificarsi, senza però effettivamente scusarsi per le scelte del programma. Dopo aver accolto in studio la moglie di Edoardo Vianello, ha infatti colto l’occasione per replicare indirettamente a Selvaggia, evitando di fare il suo nome, anche se ha preferito non citarla: "Già mi accusano di scegliere le foto brutte…Io non trito nessuno, non scelgo nessuna foto". A quel punto la conduttrice a dissimulato tutto con una fragorosa risata, accompagnata dagli applausi del pubblico in studio. Arriverà presto anche la replica di Selvaggia sulla questione?

