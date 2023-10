La volta buona, Alessia Marcuzzi scappa dallo studio di Caterina Balivo: perché Nella puntata di oggi non è passato inosservato il siparietto divertente tra le due conduttrici durante un gioco che ha messo in difficoltà la Boomerissima.

Nella puntata de La volta buona con Caterina Balivo, in onda questo pomeriggio, è stata ospite la bella Alessia Marcuzzi, pronta a riprendere le redini del programma Boomerissima su Rai 2 proprio domani sera. Come accade in ogni puntata, la padrona di casa ha coinvolto Alessia nel gioco del "trita volte", una specie di "chi butti giù dalla torre", mettendola davanti a una doppia scelta. Ma è a quel punto che, in difficoltà, Alessia Marcuzzi ha fatto un divertente e inatteso tentativo di fuga. Ecco cosa è successo.

Amadeus o Fiorello? La scelta è ardua e la Marcuzzi scappa

Nel corso dell’intervista ad Alessia Marcuzzi, la conduttrice Caterina Balivo l’ha coinvolta nel gioco del "trita volte", chiedendole chi avrebbe tritato tra Amadeus e Fiorello, colleghi e amici con i quali Alessia ha lavorato a lungo in passato.

Di Amadeus la Marcuzzi ha detto: "Sono partita con Amadeus al Festival al Bar. Mi ha fatto anche una bellissima sorpresa per Boomerissima". Allo stesso tempo, viene mostrato un video di Fiorello intervistato da un inviato della Balivo: "Ma la Marcuzzi, nonostante l’età… Boomerissima! Tra l’altro c’è una sorpresa che nessuno sa".

Davanti alla decisione su chi "tritare" tra Fiorello e Amadeus, Alessia si è quindi trovata molto in difficoltà, ammettendo di non poter prendere una decisione tra loro due. Incalzata dalla Balivo, la Marcuzzi ha dunque tentato la fuga iniziando a correre per lo studio e affermando: "Non posso tritare nessuno… Non ce la posso fare…", con Caterina Balivo che le è prontamente corsa dietro. Un siparietto molto divertente che ha sorpreso il pubblico.

Marcuzzi "trita" Amadeus a malincuore

Dopo la "tentata fuga", Caterina Balivo è riuscita a riportare Alessia Marcuzzi sul divanetto riproponendo in maniera definitiva la domanda: "Ho portato a casa la barca in mezzo alla tempesta… Quindi la tua volta buona è stata più Fiorello che Amadeus? Vado?".

Alessia ha confermato a malincuore lamentandosi del gioco: "Che brutto questo gioco… Io lo volevo fare a te oggi… Vabbè riprendiamoci i pezzettini di Ama… Amadeus non ti preoccupare, è solo un gioco". "Che coraggio la Marcuzzi… È riuscita a tritare il conduttore di Sanremo…", ha poi commentato ironicamente la padrona di casa. E il tutto è finito tra risate e un grande applauso.

Balivo ospite a Boomerissima

Alessia Marcuzzi, nel corso della puntata, ha anche avuto modo di parlare di Caterina Balivo come ospite di Boomerissima. "La Balivo è la più competitiva che abbia mai conosciuto in assoluto… Lei deve vincere", ha detto Alessia. Non rimane dunque che guardare la prima puntata del suo show in onda domani sera, martedì 31 ottobre, su Rai 2 in prima serata alle ore 21.20 circa.

