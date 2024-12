Fagnani, la verità su Mammucari a Belve: "Non era pronto", il retroscena dell'intervista flop La conduttrice si è lasciata andare a inedite dichiarazioni dopo quanto accaduto con Teo nel corso della sua intervista nel noto programma di Rai2.

Il caso Teo Mammucari a Belve ha inevitabilmente scosso l’opinione pubblica. Nel corso della sua intervista con Francesca Fagnani, infatti, il conduttore si è fortemente indispettito andandosene in malo modo con parole anche poco piacevoli nei confronti della padrona di casa. Il suo comportamento ha fatto discutere e il web si è palesemente scagliato contro di lui, prendendo invece le difese di Francesca che si è dimostrata in grado di controllare in maniera impeccabile anche una situazione particolare come questa. In una recente intervista a La Stampa, la Fagnani è dunque tornata a parlare di quanto accaduto, raccontando una volta per tutte la sua verità: ecco cosa ha detto.

Caso Mammucari a Belve, Francesca Fagnani: "Non volevo assolutamente metterlo all’angolo"

Nella lunga intervista con La Stampa, Francesca Fagnani ha speso qualche parola in merito a quanto successo con Teo Mammucari a Belve. "Io non volevo assolutamente metterlo all’angolo, ho preparato la sua intervista come tutte. Evidentemente lui non si sentiva realmente pronto per una intervista libera e aperta. Piuttosto mi ha stupito l’ondata incredibile di affetto e solidarietà da parte di ragazze e ragazzi di fronte a un comportamento inaccettabile. Si vede che certi modi di fare iniziano a non essere più condivisibili, specie per i più giovani".

La conduttrice ci ha tenuto particolarmente a sottolineare di aver apprezzato tantissimo l’affetto ricevuto a seguito dell’accaduto. "Questa cosa mi inorgoglisce più di tutto, ricevere affetto e sostegno da ragazzi e ragazze mi fa un piacere enorme. Io penso che succeda perché evidentemente in qualche modo ho intercettato un linguaggio con cui parlare con loro, che li fa sentire vicini. Forse apprezzano un certo tipo di linguaggio spontaneo, diretto senza strutture. Io non è che sono proprio la ‘brava conduttrice’ classica, faccio domande in modo diverso, non nascondo il mio stupore né le mie reazioni in generale. Sono un po’ senza pudore, in questo senso, e credo questo piaccia ai giovani che non si riconoscono in certi programmi e modi di parlare un po’ paludati".

Francesca Fagnani: "Se sono in gamba escono da Belve migliori"

Francesca Fagnani ha poi fatto una riflessione generale sugli ospiti che si siedono sullo ‘scomodo’ sgabello di Belve. "Mostrare le proprie ombre, le debolezze, le fatiche, li rende più vicini al pubblico che li ascolta. Io sono felice quando il giorno dopo mi mandano i messaggi dicendo che sono contenti. All’inizio, subito dopo la registrazione, sono confusi, escono da un’intervista serrata, piena di parole e di risposte da dare prontamente. Si sviluppa un rapporto accelerato, una amicizia o una inimicizia accelerata, ma le persone vanno comunque messe nelle condizioni di rispondere al meglio, se non funziona la responsabilità è mia. Anche sbagliare ospite è colpa mia", ha sottolineato la conduttrice, con un palese riferimento proprio a Teo Mammucari anche nella sua ultima frase.

