Belve, ex conduttrice Rai difende Mammucari e critica il programma: "Sono stata invitata ma ho rifiutato" Sonia Grey, ex conduttrice Rai di programmi come Unomattina, Mezzogiorno in famiglia e lo spin off Domenica in... Amori, si schiera contro Belve difendendo Mammucari

Il recente caso che ha visto protagonista Teo Mammucari nel corso della sua controversa intervista a Belve ha acceso un intenso dibattito nel mondo dello spettacolo e sui social. Tra i tanti volti noti che hanno preso posizione, spicca quello di Sonia Grey, ex conduttrice Rai e ora creator sui social, che ha deciso di esprimere la sua opinione con un video pubblicato su Instagram. La Grey, pur difendendo in parte Mammucari, ha messo in evidenza le criticità del format condotto da Francesca Fagnani, spiegando anche i motivi per cui lei stessa ha rifiutato un invito al programma.

Sonia Grey e il suo no a Belve

Nel suo video, Sonia Grey ha raccontato di essere stata contattata a settembre per partecipare a Belve: "Sono stati molto carini e mi hanno anche detto che Francesca è una conduttrice che si mette a disposizione, ma io ho preferito non andare". La conduttrice ha spiegato che la scelta è stata dettata dal format del programma, caratterizzato da domande provocatorie e spesso scomode. "Francesca dice ‘questo è il format, non sono domande solo per te, è la linea editoriale’. Certo, una linea non semplice, per scelta", ha commentato Grey.

L’ex volto della Rai ha confrontato lo stile di Belve con la propria esperienza in televisione, sottolineando che la sua linea editoriale era molto diversa: "Io ho condotto migliaia di ore in diretta per Rai 1. Gli ospiti dovevano essere considerati e trattati in maniera diversa, con molto tatto e delicatezza".

Il caso Mammucari: aveva davvero ragione Fagnani?

Sonia Grey non si è limitata a commentare la sua scelta, ma ha anche analizzato la controversa partecipazione di Teo Mammucari a Belve, che si è conclusa con un abbandono dello studio. "Vero è che è stato Teo a decidere di partecipare al programma. È vero anche che ha reagito sopra le righe alle domande provocatorie di Francesca", ha ammesso Grey, riconoscendo che Mammucari, da veterano della televisione, sapeva a cosa andava incontro.

D’altra parte, la conduttrice ha evidenziato come la responsabilità non possa ricadere interamente su Teo: "Forse, avendo parlato prima con Francesca, aveva in mente di proporre un’idea televisiva diversa. Ma poi si è trovato in una situazione che non poteva gestire".

La risposta di Sonia Grey

La riflessione di Sonia Grey si è conclusa con un invito a considerare entrambe le prospettive: "La verità forse sta in mezzo". Ha sottolineato che il format di Belve, pur essendo chiaramente definito, può risultare difficile da affrontare per alcuni ospiti: "Quella è la loro linea editoriale, le loro modalità. Non si può controllare o gestire".

Le dichiarazioni di Sonia Grey offrono uno spunto di riflessione su come la televisione possa bilanciare provocazione e rispetto verso gli ospiti, specialmente in programmi dall’approccio diretto come Belve. Un equilibrio che, secondo lei, in questo caso sembra non essere stato raggiunto.

