Bianca Balti (ancora) fuori giri a Belve: “Il mio fidanzato? Il pene più bello del mondo”, Fagnani imbarazzata La modella sarà ospite nella puntata del programma di Rai2 in onda questa sera, martedì 3 giugno: ecco qualche anticipazione inedita dell’intervista.

Tra gli ospiti della puntata di Belve di questa sera, martedì 3 giugno, ci sarà la bella Bianca Balti pronta a lasciarsi andare a un’intervista senza peli sulla lingua accompagnata dalle domande pungenti della padrona di casa, Francesca Fagnani. In attesa di poter vedere l’intervista integrale, ecco qualche anticipazione di ciò che la modella ha rivelato.

Belve, Bianca Balti sulla malattia: "Questo è stato l’anno più bello della mia vita"

Nel corso dell’intervista a Belve, Bianca Balti ha parlato apertamente del suo ultimo anno segnato dalla lotta contro la malattia, ovvero il cancro alle ovaie, e della grande forza che è riuscita a trovare. "Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero", ha rivelato Bianca, nonostante nel periodo della malattia molti brand di moda si siano allontanati da lei. "Si sono un po’ tolti ma, col senno di poi, dico che è anche normale. Magari sapendo che era malata non venivano a chiedermi altre occupazioni, per cui ho voluto far vedere che c’ero. Volevo suscitare una risposta del mio mondo che non c’è stata. C’è stata però dopo Sanremo".

Bianca Balti senza filtri a Belve: "Dio mi ha dato il pene migliore al mondo"

Nel corso dell’intervista, Bianca Balti ha parlato anche del compagno Alessandro Cutrera, e nel momento in cui Francesca Fagnani le ha ricordato una sua vecchia affermazione, ovvero "Prego Dio che mi allevi da questa forte attrazione verso il pene", la modella ha nuovamente affermato: "Dio ha fatto di più, mi ha dato il pene migliore al mondo. Scriverò un libro dal titolo ‘Come il pene mi ha guarita dal cancro’. Si annuncia come un grande testo scientifico". Immediata la reazione divertita della conduttrice.

Belve, Bianca Balti e la differenza tra modella e top model

Bianca Balti è ormai da molti anni una delle top model più amate, conosciute e richieste al mondo. Proprio per questo, la padrona di casa Francesca Fagnani le ha chiesto la differenza tra l’essere una modella e l’essere una top model. "Dipende. Alcune hanno una luce diversa e io appartengo a questa categoria. O sennò devi avere una particolare fame. Pensando a certe mie colleghe che hanno raggiunto il top dico che avevano una grande grande fame, per cui sono state disposte a bazzicare, a fare, pur di rimanere al top", ha quindi risposto la Balti.

Tutto questo e molto di più questa sera in prima serata su Rai2 alle ore 21.20 circa. Puntata poi disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

