Carolyn Smith, rivelazione sulla malattia: "Milly Carlucci mi ha salvato la vita" La giudice di Ballando con le stelle ha sempre raccontato con grande forza la sua lunga lotta contro il cancro. Arriva ora un dettaglio molto toccante.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Di nuovo protagonista come giudice nel noto programma Ballando con le stelle su Rai 1, l’ex ballerina e coreografa scozzese Carolyn Smith ha detto parole molto dolci e commoventi nei confronti dell’amica e collega Milly Carlucci, la quale pare abbia avuto un ruolo davvero molto importante nella malattia affrontata dalla Smith, ovvero il cancro con il quale combatte ormai da diversi anni. Ecco le parole della coreografa.

Carolyn Smith e la gratitudine verso Milly Carlucci

Carolyn Smith combatte ormai da diversi anni contro il tumore al seno, di recente ha confermato anche una nuova recidiva che la sta costringendo a ripetere nuovamente la chemioterapia. Carolyn non ha mai nascosto la sua battaglia ma, al contrario, ha sempre condiviso il suo percorso con i tantissimi fan dimostrando una forza veramente incredibile. A proposito della malattia, però, in questi giorni ha voluto aggiungere un dettaglio molto toccante sull’amica Milly Carlucci, sottolineandone l’enorme gratitudine.

"Quando, nel 2015, mi hanno diagnosticato il tumore mi sono accorta che fino a quel momento non ero mai stata malata in vita mia. Dopo la prima diagnosi, che peraltro si è poi rivelata non del tutto corretta, non sapevo nemmeno dove andare a farmi curare. Rivolgermi a Milly è stata la cosa più naturale. E la mia salvezza", ha rivelato Carolyn durante un’intervista al settimanale Gente.

Carolyn Smith su Milly Carlucci: "Mi ha salvato la vita"

Il rapporto di lavoro e di profonda amicizia tra Carolyn Smith e Milly Carlucci è risaputo, proprio perché la coreografa fa ormai parte della giuria fissa di Ballando con le stelle da molti anni. La nuova rivelazione della Smith sulla sua malattia ha però portato a un ulteriore livello il suo rapporto con la Carlucci, un’amicizia profonda e sincera che va ben oltre il programma e che, a detta di Carolyn, le avrebbe addirittura salvato la vita dopo la diagnosi di cancro al seno.

"Milly si è attivata subito e mi ha fatto conoscere l’oncologa Adriana Bonifacino: dopo lo screening mi ha detto esattamente quello che avevo e, da quel giorno, mi sta curando – ha aggiunto la Smith – Si può dire che Milly mi abbia salvato la vita, che la danza mi salva la vita ogni giorno, che Ballando è un’iniezione di positività, mi dà un’irrinunciabile grinta".

Con la sua forza, la sua tenacia e la sua positività, Carolyn è davvero un grandissimo esempio per tutti, e la profonda amicizia con Milly Carlucci non potrà che renderla ancora più forte. In più, Carolyn non ci pensa nemmeno per un secondo di lasciare Ballando, è infatti lei stessa a dire: "Anche se a volte la stanchezza si fa sentire, se le cure sono toste e mi provano, amo troppo il mio lavoro e non mi arrendo". Forza Carolyn!

Potrebbe interessarti anche