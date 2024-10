Carmen Russo: la verità su De Martino ed Enzo Paolo Turchi (che piange al Grande Fratello) La showgirl ha raccontato come stanno le cose a proposito delle voci su di lei e Stefano De Martino, parlando, naturalmente, anche di suo marito.

Enzo Paolo Turchi, innamoratissimo marito dell’inossidabile Carmen Russo, continua a mostrarsi al Grande Fratello come un uomo che non teme le sue fragilità e dà sfogo alle sue emozioni anche con il pianto. Intanto la showgirl ospite su Rai 2 fa chiarezza sulle voci che la vorrebbero protagonista di una liaison con Stefano De Martino.

La verità di Carmen Russo sul presunto flirt con Stefano De Martino

Stefano De Martino è senza dubbio l’uomo televisivo del momento grazie al successo del suo Affari Tuoi ottenuto con simpatia, talento e un’indiscutibile avvenenza fisica. Vecchie dichiarazioni dell’ex moglie Belen lo dipingono inoltre come uno sciupafemmine e la macchina del gossip negli ultimi tempi gli ha affibiato una nuova e improbabile fiamma.

Nei giorni scorsi infatti si è parlato con insistenza di un flirt del ballerino con la sempre affascinante Carmen Russo. In questo caso però sembrerebbe trattarsi davvero di una fake news non tanto per la differenza d’età che divide i due quanto per la granitica solidità dell’amore che lega la soubrette al marito Enzo Paolo Turchi da ben 42 anni. Ospite di Storie di Donne al Bivio è stata la stessa Carmen Russo a porre fine al chiacchiericcio dichiarando che alcune voci erano arrivate all’orecchio del marito. Dopo tanti anni l’ex ballerino sarebbe stato sul punto di dubitare dell’amore della moglie. Paure per fortuna svanite dopo essersi ritrovati nella casa del Grande Fratello. Carmen ha inoltre precisato che "Stefano De Martino è un conduttore bravissimo e molto giovane. Non ho mai preso con lui nemmeno un caffè".

Le lacrime di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello

Il GF a volte si diverte a sconvolgere la routine quotidiana degli inquilini della sua casa televisiva. Oggi pomeriggio i concorrenti del reality sono stati "freezzati" per permettere l’entrata del coreografo Garrison e dei ragazzi del corpo di ballo di Saranno Famosi – Fame Il Musical.

Sulle note della celebre I’m Gonna Live Forever i giovani artisti hanno cantato e ballato davanti agli occhi impietriti, nel vero senso della parola, dei gieffini. Fra tutti quello più colpito ed emozionato è stato Enzo Paolo Turchi che non è riuscito a trattenere la commozione benché "freezzato".

Subito dopo l’esibizione il corpo di ballo capitanato da Garrison ha lasciato la casa dando così l’opportunità agli ospiti del GF di commentare quanto appena vissuto. Un’assenza durata poco perché dopo qualche minuto hanno fatto nuovamente il loro ingresso davanti alle telecamere questa volta per interagire e scatenarsi con i gieffini sulle note di Fame. Enzo Paolo ha potuto così abbracciare il suo amico Garrison lasciandosi andare finalmente alle lacrime.

